El Oviedo, ante su bestia negra: este es el curioso dato de los azules ante los equipos de Eder Sarabia

El Oviedo, que tiene la necesidad de volver a sumar puntos si no quiere sumergirse en el descenso de Primera División, tiene en su siguiente prueba una buena opción para coger algo de aire antes de que el todopoderoso Barça recale en el Tartiere. Los de Veljko Paunovic se enfrentan al Elche en el Martínez Valero (domingo, 18.30 horas), un equipo que, al igual que los azules, acaban de ascender a Primera y marchan octavos, con seis puntos tras una victoria y tres empates: el conjunto ilicitano todavía no conoce lo que es perder este curso. Estos resultados son en parte gracias a Eder Sarabia, técnico del Elche, y bestia negra del Oviedo. De las cinco veces que la escuadra carbayona se ha visto las caras con un equipo del técnico vasco los azules no han salido victoriosos en ninguna de ellas.

La última, el único empate

Corría marzo de 2025 cuando el Oviedo se vio las caras por última vez con Eder Sarabia. Un Javi Calleja que pendía de un hilo tras los malos resultados cosechados logró un meritorio empate ante el conjunto ilicitano, que por aquel entonces ya era un firme candidato al ascenso directo, y que meses después materializó. Cazorla, de penalti, logró poner las tablas en aquel duelo, en el que el Elche ganaba con tanto de Josan Fernández. Sin embargo, los azules no fueron capaces de completar la remontada y Calleja, semanas después, perdió su empleo en la capital del Principado.

En noviembre, un póquer

Sarabia fue, además, el entrenador que más goleó al Oviedo la temporada pasada en un solo partido. Los azules se medían al Elche en el Martínez Valero el pasado 24 de noviembre y perdían por 4-0 ante un conjunto ilicitano que pasó por encima del conjunto de Javi Calleja. Mercau anotó en el minuto 5 de penalti y en el 53, Agustín Álvarez hizo lo propio en el 48 y Castro puso la puntilla en el minuto 83. Aquel partido supuso el resultado más abultado del pasado curso azul y sembró las dudas en el equipo dirigido por el técnico madrileño, que poco después perdería por 0-3 en casa ante el Huesca antes de tomar las uvas de Nochevieja.

La anterior, ante un Andorra que descendió

Sarabia aceptó el encargo de Gerard Piqué, leyenda del Barça y presidente del Andorra, para dirigir su equipo. Allí estuvo tres temporadas y media. En la primera, el vasco dejó al equipo al borde del ascenso y en la segunda, logró la promoción a Segunda por primera vez en la historia del club de los Pirineos. Permaneció allí temporada y media más. En su primer curso como técnico de la categoría de plata, Sarabia obtuvo un meritorio séptimo puesto. Sin embargo, en su siguiente temporada, el técnico fue cesado tras los malos resultados, dejando al Andorra en última posición. Sin embargo, antes de abandonar la disciplina pirenaica, Sarabia venció al Oviedo por 1-0 en el Estadio Nacional de Andorra. Julen Lobete anotó el único tanto del partido a un Oviedo por aquel entonces dirigido por Álvaro Cervera.

En el año del ascenso, Sarabia gana sus dos partidos contra los azules

La temporada 2022/23 arrancó con un emocionante duelo entre dos equipos con aspiraciones totalmente diferentes. El Oviedo luchaba por ascender a Primera División y el Andorra acababa de ascender a Segunda por primera vez en su historia. El primer partido de Liga para ambos conjuntos se llevó a cabo en el Carlos Tartiere, y el resultado fue el mismo que en el último partido de Sarabia contra el Oviedo a las órdenes del banquillo del conjunto de los Pirineos: 0-1, con gol de Pau Casadesús en el minuto 94. En la segunda vuelta, los carbayones salieron del país con ganas de revancha para devolverle la puñalada al conjunto de Sarabia, pero de nuevo sin mucha fortuna. El Oviedo de Álvaro Cervera perdía por 3-1 en el Estadio Nacional de Andorra. Dani Calvo, de cabeza, logró el único tanto azul del partido. La estocada pirenaica la dieron Christos Albanis (en dos ocasiones) y Sinan Bakis.

Paunovic no entra dentro de la maldición

La buena noticia para los azules es que el actual técnico azul, el serbio Veljko Paunovic, todavía no ha enfrentado a Eder Sarabia en los banquillos. El entrenador de El Requexón, un gran estudioso de sus rivales, conoce a la perfección la manera en la que se desenvuelven los equipos entrenados por el técnico vasco, y tendrá este domingo su primera prueba ante un equipo de Sarabia, bestia negra de su Oviedo, con el que quiere volver a sumar puntos para coger aire en la tabla. En frente tendrá a un rival que todavía no conoce la derrota tras su ascenso a Primera y que no pondrá las cosas fáciles en un Martínez Valero que se le da bien. Será un choque de estilos ante dos rivales directos que buscan lo mismo: que el ascenso no haya sido para estar de paso en la máxima categoría del fútbol español.