Así quedan los topes salariales de Real Oviedo y Sporting para la nueva temporada
El conjunto carbayón es el quinto por la cola de Primera División y el Sporting, séptimo en Segunda
La Liga ha hecho públicos hoy los topes salariales de Primera y Segunda División, tal y como estaba previsto, y en ellos se puede comprobar que el Real Oviedo cuenta con una de las inversiones más bajas de la categoría en su plantilla (en Primera División) mientras que la del Sporting, en Segunda, se sitúa casi en puestos de play-off. Los carbayones cuentan con el quinto tope salarial más bajo y los rojiblancos, el séptimo en sus respectivas Ligas.
El Oviedo cuenta con un límite salarial (techo máximo de inversión en su plantilla y cuerpo técnico que se calcula según la estimación de ingresos y gastos de la temporada) de 45,120 millones de euros (el año pasado en septiembre era de 12,5 millones en Segunda) y tiene por debajo a Sevilla (22,139), Levante (35,537), Alavés (40,999) y Elche (40,480). Hay que tener en cuneta que los dos recién ascendidos de Segunda (Elche y Levante) tienen menor tope salarial que los azules. Esto se debe, en parte, a la venta de camisetas, entradas, abonos, y patrocinadores, la temporada pasada.
Es a continuación, posición séptima, cuando parece el Sporting y sus 11.492 millones de euros de gasto máximo en plantilla. Supone un incremento respecto a los 8,14 con el que contaba la temporada pasada a estas mismas alturas de curso.
El conjunto rojiblanco tan solo tiene por encima a Racing de Santander (12,106), Valladolid (12,165), Leganés (14,763), Las Palmas (13, 377), Huesca (11,537) y Málaga (11,718).
Suscríbete para seguir leyendo
- Necesito ayuda para que no me quiten las vacas', clama la viuda del ganadero asesinado a golpes en Cueves (Ribadesella)
- ¿Por qué no ladraron los perros en el ataque al ganadero asesinado a golpes en Ribadesella? La viuda muestra la razón
- Llevamos futbolistas, no jabalís': el Caudal, molesto con Oviedo y Sporting por no cederle sus estadios para disputar la Copa del Rey
- El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria
- El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
- Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar
- Luto en la abogacía de Gijón por la muerte de Cristino Abel Díaz y Marta Felgueroso
- La Fundación Caja Rural de Asturias compra un local de 1.200 metros en Oviedo para convertirlo en su sede