David Costas vuelve a entrenarse en El Requexón

Costas, ayer, en El Requexón. | R. O.

J. A.

Oviedo

La principal novedad del entrenamiento de ayer del Oviedo fue que David Costas, con molestias desde el duelo liguero en el Coliseum ante el Getafe, volvió a entrenarse junto al resto del grupo, aunque no completó la sesión. El central se retiró a ejercitarse en solitario y desde el club son optimistas con la dolencia, aunque es muy complicado que el zaguero gallego viaje a Elche para el partido de mañana (18.30 horas) en el Martínez Valero. El Oviedo se ejercitará hoy por última vez antes de viajar a tierras ilicitanas.

