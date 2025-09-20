David Costas vuelve a entrenarse en El Requexón
J. A.
Oviedo
La principal novedad del entrenamiento de ayer del Oviedo fue que David Costas, con molestias desde el duelo liguero en el Coliseum ante el Getafe, volvió a entrenarse junto al resto del grupo, aunque no completó la sesión. El central se retiró a ejercitarse en solitario y desde el club son optimistas con la dolencia, aunque es muy complicado que el zaguero gallego viaje a Elche para el partido de mañana (18.30 horas) en el Martínez Valero. El Oviedo se ejercitará hoy por última vez antes de viajar a tierras ilicitanas.
