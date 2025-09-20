Paunovic cree en su equipo: "Noto un pesimismo al que soy alérgico, pero estamos en proceso de hacernos fuertes"

Paunovic viajará con sus muchachos a Elche con la intención de continuar sumando puntos. El objetivo del Oviedo es claro: la permanencia. Y para ello, los azules tienen que tratar de dar un golpe sobre la mesa en el Martínez Valero antes de que llegue el Barça al Tartiere.

Los tocados. “Nacho está recuperado. Gracias a Dios no fue grave a pesar del golpe que todos vimos. Está bien. Costas está prácticamente descartado e Ilyas ha entrenado toda esta semana y está disponible”.

El Elche. “Diría que no me gusta poner etiquetas, pero han empezado muy bien y están jugando con mucha confianza. Esperamos un equipo que apretará en su casa y sabemos lo que nos espera. Hemos estado trabajando toda la semana para tener nuestra propuesta y estar a la altura”.

Su equipo. "Hay mucho pesimismo por parte del entorno. Escucho un tono al que soy alérgico. Iniciamos como últimos en el ascenso y ya hemos sumado tres puntos. Esa es nuestra temporada. Ir cumpliendo los procesos. El último partido no nos salió bien y tenemos nuestras conclusiones. Tenemos que trabajar y reforzarnos. Esa es la energía que necesitamos. La gente percibe que el equipo está en el proceso de hacerse fuerte. Debemos ganar los primeros puntos fuera. En cuanto a lo que nosotros controlamos es hacer las cosas bien y que el grupo tenga claro lo que tiene que hacer para mejorar. Buscamos que el equipo se sienta bien fuera de casa y que consigamos que nos respeten. No debemos volver a cometer los mismos errores. Hay que entender que cada partido es distinto”.

Los errores a balón parado. “Es una fase del juego en la que fallamos y para nosotros buscar la mejora siempre es importante. En el último partido hemos tenido mucha gente que todavía no ha tenido la oportunidad de jugar y aplicar el sistema que nosotros usamos. Por ahí han entrado fallos. Necesitamos estar a la altura de lo que pide Primera”.

Los fichajes tardíos. “No somos el único equipo, pero es la realidad. Lo que veo es que hay muy buena predisposición y son muy buenos chicos. Tienen el carácter adecuado y es cuestión de tiempo que brote el espíritu competitivo para ganar partidos”.

El partido en Getafe de Forés. “Él hizo lo suyo. No le proporcionamos suficientes ocasiones de gol. Ha cumplido con las expectativas en ese aspecto”.

Cambio de sistema. “Es posible, pero es algo que decidiremos en las próximas horas. Ser concretos en nuestro planteamiento es demasiado inocente y hay muchas posibilidades. Debemos salir con lo que pensamos que es lo más adecuado”.