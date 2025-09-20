El regreso azul, en el escaparate: así es el nuevo número de "Líbero" sobre el Real Oviedo

"Estamos en Primera gracias a que los aficionados del Oviedo estuvieron en los momentos malos". Así se titula la entrevista de ocho páginas realizada por Diego Barcala a Santi Cazorla en el número 54 de la revista "Líbero", una conocida publicación futbolera que, en esta ocasión, dedica su edición otoñal al Oviedo, un equipo que ha regresado a Primera División tras 24 años y que sobrevivió, en buena parte, gracias a una afición que, con orgullo, valor y garra –como reza el lema del club–, nunca abandonó a un equipo que pasó por lo más profundo del pozo. Como muestra de apoyo, este monográfico de colección, lleno de imágenes históricas y con varias firmas destacadas del oviedismo, se podrá adquirir en los quioscos asturianos a partir de mañana, solo con LA NUEVA ESPAÑA, por un precio de 7,50 euros más el periódico del día.

Una muestra del cómic de Alfonso Zapico que viene incluido en el interior del número de la revista «Líbero» sobre el Oviedo. / LNE

"Líbero" muestra en sus páginas una cronología de la historia reciente del Oviedo, desde el día del descenso en Mallorca hasta el codiciado ascenso a Primera. En este número aparecen personajes trascendentales en la historia azul, como Diego Cervero, actual médico del conjunto carbayón y exdelantero; Marius Lacatus o Carlos Muñoz, el hombre gol de los últimos años del Oviedo en la élite. También destaca un reportaje sobre Juanchi González, el anterior "Cazorla", que dejó el Oviedo y volvió cuando el equipo estaba en Tercera para intentar rescatar la situación, firmado por el periodista de LA NUEVA ESPAÑA Nacho Azparren.

El regreso azul, en el escaparate / LNE

Además, la revista incluye un magnífico cómic especial realizado por Alfonso Zapico, en el que se recrea, a modo de historieta, el mítico partido en Pola de Lena que convirtió a Diego Cervero en héroe azul. "Líbero" tampoco se olvida del papel fundamental de los dos grandes grupos que marcaron la supervivencia reciente: el Grupo Carso, que salvó al Oviedo en su último concurso de acreedores, y el Grupo Pachuca, que culminó el ascenso tras veinticuatro años.

"No sé cuántas camisetas llevo firmadas, la verdad, es incalculable. Me las dejan en el piso donde vivo, el portero me las sube, las firmo y las vuelvo a dejar en portería. No sé ni para quién son, la gente pasa a recogerlas, pero estoy muy agradecido. Es verdad que hasta a mí me sorprende un poco la ilusión que ha despertado que haya vuelto", admite Cazorla en su entrevista para "Líbero", en la que repasa su regreso al Oviedo desde que abandonó El Requexón con tan solo 17 años para perseguir el sueño de ser un futbolista reconocido en todo el mundo, algo que logró con esfuerzo y talento.

"Creo que me debo a la gente y al final lo mínimo que puedo hacer es tener una buena actitud, mostrar una cara alegre, una sonrisa. Y luego en casa, si me tengo que enfadar, pues ya me enfado sin que nadie me vea. Pero yo creo que lo mínimo es transmitir buen rollo y alegría", añade "El Mago", como se le conoce en el mundo del fútbol, en su fantástica entrevista de ocho páginas que se puede leer en la revista que acompañará mañana a LA NUEVA ESPAÑA.

En definitiva, Cazorla ha conseguido el ansiado ascenso a Primera con su Oviedo después de ser doble campeón de Europa y de firmar una carrera legendaria. Pero el llanerense, que protagoniza la portada de "Líbero", no es el único héroe azul que aparece en esta cuidada edición, disponible desde mañana en los quioscos asturianos junto con LA NUEVA ESPAÑA. Una pieza de colección que no solo cuenta la historia: la revive, con la emoción de quienes nunca dejaron de creer.