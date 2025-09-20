Sarabia: "El duelo ante el Oviedo es importante porque es de nuestra Liga"
O. O.
El entrenador del Elche, Eder Sarabia, aseguró ayer en la previa del duelo de su equipo ante el Oviedo que el equipo azul ha tenido un inicio de competición "bastante exigente" y admitió que el partido de esta tarde es de esos "que marcas en el calendario porque son de tu Liga". "Nos esperamos la mejor versión del rival, un equipo herido y con ganas de demostrar que está en Primera por méritos propios", comentó el entrenador, que no descartó cambios en el equipo con respecto a la pasada jornada, si bien precisó que no sería por rotaciones, sino porque consideraría que es lo mejor para este partido. El técnico restó importancia al sistema de juego inicial con el que plantea los partidos al señalar que "sólo es un punto de partida". Uno de los aspectos que el técnico valoró como positivos del Elche en este inicio del campeonato es su capacidad para reponerse "a los golpes porque el equipo no se arruga".
Suscríbete para seguir leyendo
- El lamento de la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella: 'Me están crucificando
- Mar Berjón, pareja del ganadero asesinado en su casa de Cueves (Ribadesella): 'Los que mataron a Toño no merecen vivir
- La desconocida playa de Asturias con arena blanca y dos orillas que solo se puede visitar con la marea baja
- Serafín Casimiro y Alberto Hevia, responsables del calendario vegetal de Oviedo: 'Si nos confundimos con la fecha de San Mateo saldríamos hasta en el New York Times
- ¿Por qué no ladraron los perros en el ataque al ganadero asesinado a golpes en Ribadesella? La viuda muestra la razón
- Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', cancela la gira para someterse a un tratamiento contra el cáncer
- El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria
- La Peña, en Salas, cuenta con una pareja de jóvenes ganaderos 'por vocación' que trabajan con más de 200 cabezas de ganado