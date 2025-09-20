El Valencia-Oviedo, el lunes 29, a las 21 horas
J. A.
Oviedo
LaLiga anunció ayer una modificación de horarios en la séptima jornada de Primera División, en la que el Valencia-Oviedo se jugará el lunes 29 de septiembre a las 21 horas en Mestalla. Será la segunda cita intersemanal de los azules desde su ascenso a Primera el pasado mes de junio. Antes, se verán las caras contra el Barça en el Tartiere, el próximo jueves a las 21.30 horas. Además, no será la última ocasión en las que los azules tengan que jugar entre semana. De hecho, el partido de vuelta contra el Real Madrid en el Bernabeu también se jugará entre lunes y viernes del próximo mes de mayo.
