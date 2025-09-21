No basta con Cazorla: un Oviedo sin pólvora cae en Elche (1-0)

No le alcanzó al Oviedo ni con la varita de Cazorla, porque en Primera nadie espera. El Elche salió con más convicción, los azules se dejaron llevar y la falta de colmillo arriba —ya no es una sospecha, sino realidad— acabó condenando al equipo de Paunovic a la cuarta derrota en cinco jornadas. Hubo un tramo, eso sí, en el que el eterno capitán hizo soñar con otro destino; pero si no marcas cuando toca, la película acaba en drama. El 1-0 ahonda en los problemas, sobre todo los de arriba, y mete a los azules en más problemas en este inicio de curso tan sumamente complicado.

Elche 1 0 Real Oviedo 1-0, min. 8: Silva. Alineación Elche Peña (1); Nuñez (1), Affengruber (2), Bigas (1), Valera (2); Josan (1), Mendoza (1), Febas (2), Neto (1); Mir (2), André Silva (1). CAMBIOS Petrot (1) por Valera y Diang (1) por Neto, min. 72.

Fort (1) por Josan, min. 78.

Diaby (s.c.) por Mir y Aguado (1) por Mendoza, min. 87. Alineación Real Oviedo Aarón (2); Vidal (1), Calvo (1), Carmo (1), Rahim (1); Dendoncker (1), Sibo (1); Hassan (1), Ilic (0), Brekalo (0); Rondón (0). CAMBIOS Cazorla (2) por Hassan y Chaira (1) por Brekalo, min. 58.

Lucas (1) por Vidal, min. 65.

Forés (1) por Ilic y Reina (1) por Sibo, min. 71. Miguel Sesma (comité de La Rioja), amonestó a los locales Bigas, Affengruber y a los visitantes Dendoncker, Rondón. Martínez Valero, 27.235 espectadores, con unos 200 oviedistas en la grada.

Aún andaban desperezándose los dos equipos, cuando al Oviedo le cayó un balón envuelto en papel de regalo. Con lacito y todo. El presente fue para Rondón, que se plantó cara a cara con Peña tras un pase suicida local. El venezolano recortó, se encontró el arco abierto… y la mandó fuera. No fue el penalti de Villarreal, pero olía a déjà vu. Esa sensación amarga de “si entra, cambia todo”.

El Elche se tomó la acción como una seria advertencia, o espabilaba o las consecuencias serían peores, y empezó a tocar y progresar, marca de la casa. Esperó el Oviedo, en lo que parecía una estrategia preconcebida, con la novedad de Sibo para correr detrás del balón y morder en lugar de un medio con más tacto.

No tardó en llegar el premio para los locales, pero antes los de Sarabia habían acumulado hasta tres llegadas con cierto peligro: un centro sin acompañante de Josan, una entrada a ras de Carmo librando de un mal mayor y otra acertada oposición de Rahim cuando Mir cargaba su rifle.

Lo que no se pudo evitar fue la del minuto 8, en una jugada cargada de errores. Rondón perdió su duelo con una facilidad inquietante, la pelota rebotó y pilló a los azules descolocados, sobre todo a sus centrales. Mir ganó la posición, Valera voló por su flanco y su centro lo empujó Silva con la calma de quien marca en un entrenamiento. Uno a cero, primera brecha entre contendientes.

Lo más frustrante es que no hubo rebelión por parte de los azules, y la única aproximación se dio con un chut centrado de Hassan. La pelota era del Elche; las ocasiones de nadie. Porque entró el partido en una fase en la que los azules cerraban bien cada posesión local pero no daban con la tecla cuando tenían la opción de progresar.

En el parón por hidratación, las cámaras captaron a Paunovic explicando un par de cosas a los suyos, como que en los balones en largo a Rondón Ilic debía estar más cerca y que había que filtrar más pelotas a la espalda de la defensa del Elche, adelantada y valiente como marca siempre la libreta de Sarabia.

No causaron tampoco efecto inmediato las indicaciones del serbio, pues de ahí al descanso solo se vio acercarse a los azules con un córner de Ilic que Peña atrapó seguro en las alturas. Al descanso se constató que si el Oviedo quería evitar volver con otra derrota en la maleta debía dar más. Mucho más.

Y salió dispuesto a demostrarlo el Oviedo con una jugada marca Paunovic: el saque de centro. El resultado, un córner generado en 15 segundos. Tras ese primer aviso, más normalidad que otra cosa, con el Elche sosegando el partido con la pelota y el Oviedo esperando la suya.

Pero la persiguió con más fe el Elche, que pudo sentenciar al poco de salir de la caseta. Primero fue Aarón, en su papel de salvador habitual, el que le negó el gol a Mendoza y Mir en una ocasión doble. De seguido, una más clara, esta en la bota de Mir tras una maravillosa acción colectiva. Aquí el larguero evitó el tanto dos veces en una extraña carambola.

Tiró Paunovic de los héroes del ascenso para tratar de cambiar el panorama e introdujo a Cazorla y Chaira, con impacto inmediato, porque en la primera acción en la que participaron los dos se generó una clara. Peña despejó como pudo el centro de Rahim, y el rechace acabó en un disparo de Dendoncker que repelió la zaga local.

Lo de Cazorla fue un chute de fútbol inmediato para el Oviedo que, novedad, empezó a mandar. De un servicio suyo salió una contra inmejorable que Ilic estropeó en la conducción. Sigue muy lejos del nivel de Primera el serbio. La segunda gran ocasión, casi de seguido, fue un servicio de Vidal a la espalda de la defensa que Rondón tocó pero sin la precisión suficiente para anotar.

El partido había cambiado. Lo confirmó Chaira con un derechazo alto. Cayeron Vidal e Ilic por lesión y aprovechó Paunovic para meter más picante. Forés fue el siguiente en probar, derechazo centrado.

A la siguiente le sobraron un par de centímetros, los que aventajaba Lucas a la línea defensiva al recibir un gran pase de Carmo. Luego Forés empujó el pase del canterano, pero la acción quedó anulada por fuera de juego. Rondón fue el siguiente, regalo de Cazorla, pero definió de forma muy pobre.

Siguió porfiando el Oviedo pero la sensación era que sus mejores opciones ya se habían ido al limbo, la mayoría con Rondón de involuntario protagonista. La última fue un intento de Forés a centro de Lucas que se diluyó también sin premio. Derrota para aprender y para reaccionar, aunque la oportunidad inmediata de hacerlo no es la más prometedora: le toca al Oviedo recibir al Barça.