El Femenino empata ante un Valencia recién descendido e hizo méritos para ganar (0-0)

El Oviedo femenino firmó ayer un gran partido a domicilio ante el Valencia (0-0), en un encuentro muy competido que se movió por tramos y que dejó la sensación de que las carbayonas pudieron incluso llevarse los tres puntos. La puesta en escena fue inmejorable. Durante los primeros diez minutos el Oviedo llevó el partido a campo rival, con posesión y dos llegadas claras, una de ellas con mucho peligro. El Valencia respondió después con un cuarto de hora de mayor control, acercándose al área azul aunque sin generar verdadero peligro dentro del área pequeña. En la reanudación el Valencia salió fuerte, con varias llegadas que obligaron a la guardameta visitante a intervenir. Pero el Oviedo supo recomponerse, juntarse bien tanto con balón como sin él, y a partir del minuto 20 empezó a mandar de nuevo. Pero tras el buen momento azul, los cambios y el empuje del público local inclinaron el campo hacia la meta carbayona en el último tramo. El Valencia generó dos ocasiones claras: una tras un córner que acabó en un gran paradón de Laura y otra en un remate desde un centro lateral. Aun así, el Oviedo respondió con varias contras que terminaron en área rival, aunque sin la eficacia necesaria para transformar en gol. El Oviedo compitió de tú a tú contra uno de los mejores equipos de la categoría, recién descendido de Liga F, y tuvo opciones reales de ganar. Un punto valioso que confirma el crecimiento del equipo.