Hassan y Paunovic vuelven a ser protagonistas durante el partido: "No puedo ir llamando a cada uno"
"Aquí juntitos, bebo agua y recupero”, le lanzó el serbio, con la adrenalina del momento
O. O.
Hassan y Veljko Paunovic volvieron a protagonizar un momento tenso sobre el césped. El primer episodio se produjo ante la Real Sociedad, cuando el francés, después de marcar un gol, recriminó al técnico su suplencia: “Eh tú, ponme en el banquillo”, le espetó al serbio, algo por lo que fue sancionado.
El segundo capítulo llegó en el Martínez Valero, durante la visita del Oviedo al Elche. Con el equipo perdiendo 1-0 en la primera parte, Paunovic reunió a sus futbolistas en la pausa de hidratación para dar instrucciones. Al ver a Hassan disperso, le exigió atención: “¡Nos quedamos aquí Hassan. No tenemos tiempo. No puedo ir llamando a cada uno! Aquí juntitos, bebo agua y recupero”, le lanzó el serbio, con la adrenalina del momento.
Este episodio llega después de que el Oviedo le abriera un “expediente informativo” a Hassan por la celebración en el gol de Dendoncker tras una brillante jugada suya. Su partido ante la Real Sociedad dejó una polémica celebración, como se apreció en las cámaras de televisión, Hassan exclamó tras su asistencia mientras miraba hacia el banquillo azul: “¡Ponme en el banquillo! ¡Eh, tú, ponme en el banquillo!”.Ahora, el Oviedo habla de que la actitud del galo “ no se corresponde con los valores que rigen al Grupo Pachuca y al propio Real Oviedo”, y que se le abrirá “expediente informativo”.
