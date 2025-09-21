Paunovic, tras la derrota de Elche: “Hicimos el mejor partido fuera de casa, pero no ha sido suficiente"

Veljko Paunovic se lamentó por las ocasiones malogradas en la segunda parte y el volver de vacío de una cita, la de Elche, en la que tenía puestas muchas esperanzas de puntuar. Así explicó el serbio la derrota a preguntas de los periodistas, incluido LA NUEVA ESPAÑA, único medio asturiano desplazado a Elche.

Análisis del partido. “En general hicimos el mejor partido fuera de casa, no estamos contentos con el resultado. No ha sido suficiente, la mejora en la segunda mitad fue clara, con gol anulado y ocasiones. Aunque arrancar el partido con una gran ocasión y no convertir ha sido una pena. Además, fuimos inocentes en la acción de su gol, es evitable en la salida, hay que corregir esas cosas. En la primera parte fuimos de menos a más, con llegadas pero no logramos dañar, no conectamos con los centros a los delanteros y la consecuencia es no meter goles ni ganar partidos”.

Mejor con los cambios. “Fuimos a más, tuvimos situaciones para empatar, incluso de uno contra uno que no acabó en ocasión pero un mal control, un mal pase… Nos perjudicó. Estamos dando mensajes de que es necesario meter goles pero puede generarnos ansiedad, hay que medir los mensajes. La gente que entró hizo un gran partido y hemos ganado un gran central con Carmo, demostró calidad y liderazgo, se vio en la acción del gol anulado. Buscábamos romper la espalda a su defensa, y en la primera parte nos costó, en la segunda sí lo conseguimos. Ejecutar el plan es fundamental para poder sumar”.

Mejora del equipo. “Hemos mejorado en crear situaciones de ataque, posibilidades y ocasiones. Tuvimos muy buena presión en el medio y arriba. Los defensas ganaron muchos duelos ante dos grandes delanteros. En las transiciones también creamos uno contra uno pero no convertimos. El balón parado ofensivo debemos mejorar, defensivamente estuvimos mejor respecto a Getafe. Las pérdidas son parte de la ansiedad que estamos generando por querer agradar. Hay que manejar bien la mentalidad. Hay jugadores nuevos y que se han mostrado y otros deben aún cuajar. Nos falta la cohesión de jugar, de conocerse… El proceso de ser un equipo nos está retrasando. Pero no hay excusas. Ahora hay que reaccionar ante un gran equipo".

Los tocados. “Santi con un golpe, no parece gran cosa, Nacho y Luka Ilic, con problemas musculares y un esguince de tobillo”