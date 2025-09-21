La previa azul y el posible once: el Oviedo quiere volver a sumar ante un rival directo

El Oviedo visita esta tarde (18.30 horas) el Martínez Valero para medirse al Elche con la intención de sumar. El equipo de Paunovic llega condicionado por dos ausencias importantes en su once titular y con la necesidad de no perder comba en la clasificación. El objetivo es regresar de Elche con puntos en el bolsillo y afrontar con mayor tranquilidad el duelo del próximo jueves en el Tartiere ante el Barça, uno de los partidos más duros del curso.

Paunovic no podrá contar con David Costas. El central gallego se lesionó en el último partido liguero contra el Getafe y todavía no se encuentra en condiciones de competir. Ayer, el técnico serbio lo descartó públicamente en sala de prensa. Costas trabajó en solitario en el campo número uno de El Requexón, acompañado por los readaptadores físicos y se espera que llegue para medirse al conjunto blaugrana. Tampoco estará disponible Fede Viñas, sancionado con dos encuentros tras la tarjeta roja directa que vio en el Coliseum por un codazo.

La ausencia de Costas abre la puerta a la entrada de Carmo, el central fichado este verano, que acompañará a Dani Calvo en el eje de la zaga. En los laterales, Paunovic apostará por Nacho Vidal en la derecha y Rahim en la izquierda. En portería no hay dudas: Escandell seguirá bajo palos, siendo uno de los futbolistas más destacados del inicio de temporada.

En la sala de máquinas todo apunta a que repetirán Reina y Dendoncker, algo más retrasados en el dibujo. Por delante, en la mediapunta, el serbio parece seguir confiando en su compatriota Luka Ilic. El fichaje más caro del verano todavía no ha encontrado su mejor versión, pero cuenta con la confianza del técnico. En las bandas jugarán Ilyas, totalmente recuperado de sus molestias, y Hassan, que atraviesa un gran momento y se ha convertido en el futbolista más desequilibrante del plantel.

En la delantera, Paunovic baraja varias opciones. Rondón parte con ventaja para ocupar la titularidad, aunque el buen partido de Forés en Getafe ha dejado la puerta abierta a que el delantero valenciano pueda tener protagonismo. El técnico también ha estudiado la posibilidad de alinear a ambos en punta, con un sistema de dos delanteros, aunque se trata de una opción arriesgada por la falta de recambios naturales en esa posición.

Otra alternativa que Paunovic maneja es variar el esquema y apostar por tres centrales frente a un Elche que disfruta con la posesión y con un juego propositivo. En ese escenario, Carmo, Bailly y Calvo formarían la línea de tres, con Luengo como única alternativa en el banquillo. No obstante, el defensa vasco no fue convocado en los dos últimos compromisos ligueros, lo que reduce las opciones de que el técnico azul apueste finalmente por esta fórmula.

El rival de esta tarde, dirigido por Eder Sarabia, llega invicto al duelo y comparte con el Oviedo el objetivo de asentarse en Primera tras su reciente ascenso. El conjunto ilicitano se ha mostrado sólido en este arranque y exigirá al máximo a un Oviedo que aún busca su mejor versión.

Además, la visita al Martínez Valero llega con la enfermería azul dando pasos hacia adelante. Ovie Ejaria ya trabaja sobre el césped con los readaptadores físicos y Álvaro Lemos ha comenzado a tocar balón en solitario tras su grave rotura de ligamentos. Dos buenas noticias para un equipo que necesita recuperar efectivos en una temporada que apenas acaba de empezar.