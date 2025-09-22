La fórmula del vestuario del Oviedo para el choque ante el Barça: “Hay que jugar como en la segunda parte de Elche”

Apenas hay tiempo para digerir la derrota, la cuarta en la Liga, cosechada en Elche, en un choque que empezó con dominio local pero que finalizó con el Oviedo rondando el empate. No le dio al conjunto de Paunovic para estrenar su casillero de puntos fuera de casa y ahora le toca reaccionar con el más difícil todavía, con la visita de un Barça en forma, a pesar de mantener la duda de Lamine Yamal. Asumido el varapalo, el vestuario ya centra el foco en el choque del jueves en uno de esos partidos que hay mucho que ganar y poco que perder.

Y los futbolistas parecen tener claro el guion a seguir. “¿Qué cómo debemos salir ante el Barça?”, se pregunta Ilyas Chaira, que volvió a jugar tras dejar atrás un esguince de tobillo, “pues jugando como en la segunda mitad del partido de Elche. Es decir, salir a por todas”.

Fue con la entrada en el campo de Cazorla y el propio Chaira cuando se vio al mejor Oviedo. Rondón gozó de dos ocasiones, Forés también probó, Chaira disparó desde fuera… La más clara fue el tanto anulado a Forés por un fuera de juego muy justo de Lucas. No le dio al equipo azul, pero al menos la imagen mostrada sirve para saber cómo puede el Oviedo competir de una forma más fiera en Primera. “En la segunda mitad dimos un paso más hacia adelante, buscando las transiciones y teniendo más el balón que el rival. Y creo que nos salió bien”, resumió Chaira al final del partido a pregunta de LA NUEVA ESPAÑA, único medio asturiano desplazado a Elche.

El maroquí reconoce que “en la primera parte nos costó un poco y el rival dominó bastante la situación. Pero en la segunda parte estuvimos más atentos, tuvimos más el balón… Por desgracia, el resultado no se dio, creamos ocasiones y no las pudimos meter, ahí está la mejora, y toca seguir trabajando”.

Falta de goles

Abrió el melón Chaira de esa falta de capacidad ofensiva que Paunovic ya trató en su intervención post partido. El técnico dejó entrever un problema de ansiedad por la falta de goles que se traduce en la mala toma de decisiones. Y el extremo está de acuerdo con el entrenador. “Llevar solo un gol anotado en cinco partidos te mete un poco de presión extra. Pero estoy seguro de que los goles llegarán y con ellos las victorias”, indica, antes de subrayar, directo, cuál es el punto de mejora de este Oviedo: “La contundencia en las dos áreas”.