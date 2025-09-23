Lucas Ahijado quiere a los mejores: "Estoy deseando enfrentarme a ellos y seguro que haremos un gran partido"

Lucas Ahijado, el único canterano que queda en la plantilla del Oviedo, cuajó buenos minutos tras sustituir a Nacho Vidal en Elche. El futbolista carbayón quiere continuar demostrando que tiene nivel para jugar en Primera División.

El equipo. “Con ganas de que lleguen estos partidos. Todos queremos jugar y ganar ya. Estamos encadenando derrotas y queremos salir a competir. Estoy muy contento por el debut, pero todavía me falta coger un poco de ritmo. Quiero tener minutos y aprovecharlos para ayudar al equipo”.

El Barça. “Tenemos que hacer nuestro trabajo y hacer lo que sabemos hacer. Es un gran equipo, pero creo que tenemos armas y debemos saber aprovecharlas. Intentaremos hacer un gran trabajo. Tanto para mí como para toda la afición es un privilegio poder disfrutar del Barça. Desde mi punto de vista estoy deseando enfrentarme a ellos. Es un gran rival, pero tenemos nuestras armas y mínimo lo intentaremos. Seguro que haremos un gran partido".

La diferencia con Segunda. "Es diferente, pero nos estamos adaptando. Es una categoría nueva para muchos y se nota en pequeños detalles. Los rivales no perdonan y eso lo estamos pagando. A la mínima que nos desconcentramos lo pagamos caro”.

Su estado. “Cualquier extremo puede ser bueno y cualquiera te pinta la cara. Tienes que estar concentrado y que no te superen con facilidad. Nosotros tenemos que estar tranquilos y tenemos mucho tiempo para remontarlo. Debemos seguir adaptándonos, que poco a poco, con el apoyo de la afición, lo podremos sacar hacia adelante”.