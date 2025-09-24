El Oviedo, optimista para medirse a un Barça sin Lamine: así llega el cuadro azul al choque contra el conjunto catalán

El Oviedo cuajó ayer su penúltima sesión de entrenamientos antes de medirse al Barça en el Tartiere (mañana, 21.30 horas). El conjunto de Veljko Paunovic al completo se ejercitó en el complejo deportivo azul, y David Costas, que llevaba tiempo con molestias, participó en la sesión, aunque no pudo terminarla y se marchó al gimnasio por precaución. Su presencia en el duelo ante el conjunto azulgrana dependerá del entrenamiento de esta mañana. Por otro lado, Nacho Vidal e Ilic tampoco se ejercitaron con el grupo.

Dani Olmo, ayer, en el entrenamiento del Barça en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Los azules entrenaron jugadas de balón parado y practicaron la finalización, algo que el Oviedo necesita, ya que tan solo acumula un tanto en todo lo que va de campeonato. Allí estuvieron además Lamine, Marco Esteban y Omar Falah, del Vetusta. Un Paunovic muy sonriente dirigió una sesión en la que se respiraba optimismo y en la que varios jugadores como Forés o Cazorla anotaron auténticos golazos que esperan emular ante un Barça que llega en cuadro.

Y es que Lamine Yamal dio ayer un paso adelante en su recuperación. El extremo azulgrana, según ha podido saber "Sport", del mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA, pisó primera vez tras su lesión el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, trabajando al margen de sus compañeros y tocando balón después de más de una semana ejercitándose en solitario en el gimnasio.

Las sensaciones son positivas y la evolución de la lesión invita al optimismo, pero de momento no está previsto que entre en la convocatoria para el encuentro frente al Oviedo. La intención del cuerpo técnico del equipo catalán es que pueda participar o al menos viajar con el equipo en el compromiso frente a la Real Sociedad. El gran objetivo es que esté listo para el encuentro de Champions contra el Paris Saint Germain, un duelo marcado en rojo en el calendario culé.

Tampoco estará Balde, que está evolucionando muy bien de la lesión, pero aún no podrá estar a disposición de Flick para viajar a Oviedo y es muy complicado que pueda jugar ante la Real Sociedad. Fermín, por su parte, estará tres semanas de baja por lo que se perderá el choque en el Tartiere, y Gavi ha decidido pasar por quirófano. Por otro lado, Pau Cubarsí, que tuvo que ser sustituido ante el Newcastle por un golpe en la rodilla, ha trabajado con precaución desde entonces y, de hecho, aunque entró en la lista de convocados ante el Getafe, no participó en la victoria blaugrana (3-0) en el Johan Cruyff. El de Estanyol, en ese sentido, ha vuelto a unirse al grupo y todo apunta a que podrá viajar a Oviedo.

Lucas Ahijado, el único canterano que queda en la plantilla del Oviedo, cuajó buenos minutos tras sustituir a Nacho Vidal en Elche. El futbolista carbayón quiere continuar demostrando que tiene nivel para jugar en Primera División. "Tengo ganas de que lleguen estos partidos (por el del Barça). Todos queremos jugar y ganar ya. Estamos encadenando derrotas y queremos salir a competir. Estoy muy contento por el debut, pero todavía me falta coger un poco de ritmo. Quiero tener minutos y aprovecharlos para ayudar al equipo", dice el lateral, que apunta a titular tras la lesión de Nacho Vidal. "Tenemos que hacer nuestro trabajo, lo que sabemos hacer. Es un gran equipo, pero creo que tenemos armas y debemos saber aprovecharlas. Intentaremos hacer un gran trabajo. Tanto para mí como para toda la afición es un privilegio poder disfrutar del Barça. Tenemos nuestras armas y mínimo lo intentaremos. Seguro que haremos un gran partido", zanjó.