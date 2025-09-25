Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fabada y el queso más caro del mundo: esto es lo que comieron las directivas del Oviedo y del Barça (juntos) antes del partido en el Tartiere

La cita se produjo en Casa Conrado & Suárez, restaurante donde degustaron un menú 100% asturiano para abrir boca antes del esperado choque entre carbayones y blaugranas

Laporta en la entrada del restaurante Casa Conrado

Laporta en la entrada del restaurante Casa Conrado / Irma Collín / LNE

O. O.

La previa del Real Oviedo - Barça no solo se jugó en el césped. También hubo un duelo gastronómico de altura en la tradicional comida de directivas celebrada este jueves en Oviedo. Sobre la mesa, un menú 100% asturiano que no dejó indiferente a nadie.

La cita fue a las tres de la tarde en el restaurante Casa Conrado & Suárez. A esa hora apareció Joan Laporta, que entró por la puerta principal donde ya le esperaba la directiva del Oviedo. Afuera, un buen puñado de aficionados aguardaba con la esperanza de llevarse una foto con el presidente azulgrana.

Para abrir boca, cecina “Suárez Cabrero” y croquetas caseras como entrantes. El primer plato fue toda una declaración de intenciones: degustación de fabada asturiana, porque aquí no se negocia la tradición.

El segundo plato llevó la contundencia al máximo nivel con un chuletón de buey “Suárez Cabrero” y el cierre no podía ser más exclusivo: queso Cabrales, “el más caro del mundo”, acompañado de un vino tinto D.O. Ribera del Duero Corinto.

Un banquete en el que Oviedo y Barcelona dejaron de ser rivales por unas horas y se rindieron a los sabores asturianos. La primera victoria del día fue para la gastronomía asturiana.

