EN DIRECTO: Sigue el ambientazo y el partido entre Real Oviedo y Barcelona

Te contamos en vivo el encuentro desde el Carlos Tartiere así como todo el ambiente que le rodea

El FC Barcelona desata la locura a su llegada al aeropuerto de Asturias

El FC Barcelona desata la locura a su llegada al aeropuerto de Asturias

Joaquín Alonso / Mara Villamuza / Amor Domínguez

María Rendueles / Javier Viso / Joaquín Alonso / Demi Taneva / Nacho Azparren

Oviedo

Oviedo vuelve a vivir una jornada de fútbol marcada en el calendario. El Fútbol Club Barcelona visita la capital asturiana para enfrentarse a los azules, que quieren dar el "campanazo" para sumar puntos que les alejen de la parte baja de la clasificación.

El Barcelona ya llegó a tierras asturianas por la mañana, con recibimiento por parte de la afición azulgrana radicada en Asturias. También hubo comida entre las directivas de los dos equipos en el restaurante Casa Conrado, con presencia de los dos presidentes: Martín Peláez y Joan Laporta.

El Real Oviedo jugará con la siguiente alineación: Aarón Escandell; Lucas, Bailly, Carmo, Rahim; Dendoncker, Reina; Hassan, Cazorla, Ilyas Chaira; y Rondón. El Barcelona, que llega con las bajas sensibles de Lamine Yamal, Gavi, Fermín y Balde, puede formar de inicio, previsiblemente, con: Joan García; Koundé, Christensen, Araújo, Torrents; Pedrir, Casadó; Raphinha, Dro, Rashford; y Lewandoski.

En este directo narrado podrás seguir, con información, fotos y vídeos, todo lo que acontezca en torno a un partido en el que el Carlos Tartiere volverá a llenarse: llegada de los equipos, recibimiento azul, alineaciones confirmadas y, por supuesto, todo lo que acontezca a lo largo de los 90 minutos de partido.

