En Directo
EN DIRECTO: Sigue el ambientazo y el partido entre Real Oviedo y Barcelona
Te contamos en vivo el encuentro desde el Carlos Tartiere así como todo el ambiente que le rodea
María Rendueles / Javier Viso / Joaquín Alonso / Demi Taneva / Nacho Azparren
Oviedo vuelve a vivir una jornada de fútbol marcada en el calendario. El Fútbol Club Barcelona visita la capital asturiana para enfrentarse a los azules, que quieren dar el "campanazo" para sumar puntos que les alejen de la parte baja de la clasificación.
El Barcelona ya llegó a tierras asturianas por la mañana, con recibimiento por parte de la afición azulgrana radicada en Asturias. También hubo comida entre las directivas de los dos equipos en el restaurante Casa Conrado, con presencia de los dos presidentes: Martín Peláez y Joan Laporta.
El Real Oviedo jugará con la siguiente alineación: Aarón Escandell; Lucas, Bailly, Carmo, Rahim; Dendoncker, Reina; Hassan, Cazorla, Ilyas Chaira; y Rondón. El Barcelona, que llega con las bajas sensibles de Lamine Yamal, Gavi, Fermín y Balde, puede formar de inicio, previsiblemente, con: Joan García; Koundé, Christensen, Araújo, Torrents; Pedrir, Casadó; Raphinha, Dro, Rashford; y Lewandoski.
En este directo narrado podrás seguir, con información, fotos y vídeos, todo lo que acontezca en torno a un partido en el que el Carlos Tartiere volverá a llenarse: llegada de los equipos, recibimiento azul, alineaciones confirmadas y, por supuesto, todo lo que acontezca a lo largo de los 90 minutos de partido.
Pablo Bertrán, Lucas García, Pablo Correas, Nicolás Hevia, Catalín Sinu y Álex Dinu, en Las Caldas esperando la salida del Barça. Son los mas fiesteros porque vienen con altavoz y están poniendo canciones de Melendi "para que sepan lo que es Asturias".
No solo se ven camisetas del Barça en Las Caldas. También hay aficionados con los colores del Oviedo que han querido acercarse para ver a los jugadores culés.
El Barcelona ya llegó a tierras asturianas al mediodía y se alojó, para la concentración, en Las Caldas. Ahí ya está todo casi listo para la salida del autocar con los jugadores rumbo al Carlos Tartiere. Numerosos aficionados blaugrana no han dudado en acercarse. Este es el ambiente que se vive.
¡Buenas tardes! Arrancamos el directo de una jornada de fútbol muy especial en Oviedo. El Carlos Tartiere recibe al Barcelona, en la temporada del histórico regreso del club azul a la élite del fútbol español. Aquí podrás seguir no solo lo que acontezca durante los 90 minutos de partido, sino también todo el ambientazo que vive la ciudad en un jueves de "no hay billetes" en el feudo oviedista.
