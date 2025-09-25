La época en la que el Oviedo le cedía futbolistas al Barcelona: ¡Herrerita fue clave para la salvación culé!

Al pensar en un Oviedo - Barcelona, la historia apunta a Eduardo Herrera (Gijón, 1914), más conocido como Herrerita. Lo hace por su importante impacto en este duelo -es el máximo goleador del conjunto carbayón al Barça con 10 goles- y por su relato personal, marcado por la guerra y una época muy convulsa a todos los niveles. El histórico delantero, uno de los máximos representantes del Oviedo en los años 30, jugó de azul desde el 33 hasta 1950, pero entre medias también militó cedido en el conjunto culé. Y fue clave para su salvación.

Natural de Gijón, Herrerita dio sus primeros pasos en el Sporting, pero el Oviedo le reclutó para Primera y su debut no pudo ser mejor: goleando al Barça 7-3 en Buenavista y anotando dos tantos al equipo azulgrana en apenas dos minutos (33’ y 35’). Herrerita fue uno de los integrantes de la histórica “delantera eléctrica” junto a Casuco, Ricardo Gallart, Lángara y Emilín y durante la guerra civil vivió una odisea. Estuvo preso y después fue soldado republicano. Participó en el frente de Cangas de Onís y se fugó. Y cuando Gijón cayó en poder del ejército sublevado se incorporó al bando franquista por mediación de uno de sus cuñados. De hecho, volvió al frente y tomó parte en la Batalla del Ebro (1938).

La guerra dejó el estadio de Buenavista inutilizable (dos trincheras y la tribuna destruida) y la Federación Española eximió al Oviedo de participar en la temporada 1939-40, reservándole la plaza para el curso siguiente, lo que provocó numerosas salida del cuadro carbayón, que no pudo retenerlos a todos pero sí se las ingenió para poder recuperar a muchos de ellos el próximo curso. En 1939, un directivo del Barça, Calvet, le ofreció a Herrerita dos mil pesetas en concepto de ficha más mil pesetas mensuales en concepto de sueldo, una oferta con la que el jugador estaba de acuerdo.

El directivo barcelonista no solo fue a por Herrerita, también a por Emilín, al que le realizó una oferta más baja. Eduardo exigió al dirigente culé que, o Emilín iba en sus mismas condiciones, o él rompía el compromiso, que era verbal. Finalmente se alcanzó un acuerdo y ambos jugaron en Cataluña. En Barcelona fue muy bien recibido. Prueba de ello es que la propia directiva lo propuso como capitán pese a que en la plantilla había futbolistas con más antigüedad.

Su debut no fue bueno, pues los suyos perdieron ante el Girona y él fue multado por desconsideración hacia el árbitro, pero a partir de ahí se convirtió en un futbolista fundamental. Hasta la propia prensa le halagaba tras otra derrota, esta vez ante el máximo rival, el Espanyol. “Herrerita hizo cuanto se puede hacer en su puesto, pasó, dribló, chutó con precisión y se mantuvo inagotable hasta el final del encuentro. Además, marcó dos goles”.

Herrerita ofreció un gran rendimiento pese a la mala temporada del equipo en general. El Barcelona llegó a la última jornada en puestos de promoción para luchar por la permanencia, con el Celta, su principal rival, aventajándole en dos puntos. Los azulgranas jugaban contra el Racing de Santander en busca de la salvación definitiva, pero los cántabros se adelantaron en el marcador. Los nervios aumentaron, pero a Herrerita no le tembló el pulso y anotó dos goles para darle la vuelta a un encuentro que terminó 3-1. Paralelamente, el Celta perdió 3-0 ante el Betis, que ya había descendido a Segunda, y fueron los gallegos los que tuvieron que luchar por la permanencia, consiguiéndola ante su máximo rival: el Deportivo.

Ese curso, Herrerita fue el máximo goleador del Barça con 17 tantos en 26 partidos entre todas las competiciones. No ganó ningún título, pero ayudó notablemente a conseguir la permanencia. Una vez finalizada la liga, el conjunto catalán no alcanzó un acuerdo con el Oviedo, por lo que Herrerita -y también Emilín- regresó a la capital del Principado, donde estuvo 10 temporadas más, convirtiéndose en uno de los futbolistas más importantes de la historia carbayona.