Una larga espera, locura desatada y hasta lágrimas: así fue la llegada del Barcelona al aeropuerto de Asturias

La expedición azulgrana puso rumbo a Las Caldas, donde el equipo quedará concentrado hasta la hora del encuentro

Joaquín Alonso / Mara Villamuza / Amor Domínguez

Joaquín Alonso

Joaquín Alonso

El aeropuerto de Asturias vivió esta mañana una escena poco habitual. Unas 300 personas se agolparon en la terminal para recibir al FC Barcelona, que esta noche, a las 21.30 horas, se mide al Oviedo en el Tartiere. Hubo quien madrugó: desde las 5 de la mañana, con el primer autobús, comenzaron a llegar los seguidores azulgranas. Algunos llevaron consigo hamacas de playa y sillas de camping para hacer más llevadera la espera. El control policial fue mucho más exhaustivo que cuando el Real Madrid pisó tierras asturianas.

Las horas pasaban lentamente, incluso más de lo previsto por un pequeño retraso en el vuelo del equipo culé. En ese tiempo, sonaron cánticos, algún que otro himno del Barça y no faltaron los pronósticos de goleadas. El ambiente era claramente de superioridad culé: la mayoría de los presentes eran aficionados del Barcelona y del Sporting, mientras que los pocos seguidores del Oviedo que acudieron se vieron en clara minoría.

La llegada del avión desató la euforia. El ruido de la multitud se confundía con el de los propios motores en pista. El primero en aparecer fue Raphinha, que se detuvo con calma para firmar camisetas y hacerse fotos. Tras él, uno a uno fueron saliendo los futbolistas del Barcelona, con Hansi Flick a la cabeza y figuras como Lewandowski, que también dedicaron minutos a los seguidores. La emoción fue tal que algunos aficionados no pudieron contener las lágrimas al ver de cerca a sus ídolos.

Después de los saludos y autógrafos, la expedición azulgrana se subió al autocar que puso rumbo a Las Caldas, donde el equipo quedará concentrado hasta la hora del encuentro.

