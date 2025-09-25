El pantagruélico pedido de comida rápida que hará el Barcelona para reponer fuerzas tras su partido en Oviedo

A solo unas horas de que el balón eche a rodar en el Carlos Tartiere y el Oviedo y el Barcelona midan fuerzas 24 años después, la expectación es máxima.

Para abrir boca y como es habitual, esta mañana ambas directivas compartieron mesa en el restaurante ovetense Casa Conrado & Suárez en la comida de confraternización que sirve de preámbulo al esperado encuentro. Una especie de previa gastronómica en la que Joan Laporta, presidente blaugrana y Martín Peláez, su homólogo en el club azul, degustaron un menú 100% asturiano.

Cecina “Suárez Cabrero” y croquetas caseras como entrantes. El primer plato fue toda una declaración de intenciones: degustación de fabada asturiana.

Y de segundo un chuletón de buey “Suárez Cabrero”. El cierre no podía ser otro que queso Cabrales, “el más caro del mundo”, acompañado de un vino tinto D.O. Ribera del Duero Corinto.

85 hamburguesas postpartido

Tras esta experiencia a mesa puesta, los culés ya tienen preparada su vuelta a Barcelona una vez acabe el partido. Un regreso a casa que correrá a cargo de una famosa cadena de hamburguesas a la que el club ha encargado la friolera de 85 unidades de este plato de comida rápida.

Una cantidad enorme de pedido, pero acorde, al parecer, a la magnitud de la expedición azulgrana. Y es que este dato curioso va más allá de la anécdota, ya que es relativamente habitual que los equipos de fútbol hagan pedidos de comida rápida tras los encuentros para poner rumbo a casa rápidamente.