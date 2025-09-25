La previa y el posible once del Oviedo: los azules buscan dar la campanada como hace 24 años

Llegó el día. El Oviedo se mide hoy (21.30) al Barça veinticuatro años después de la última vez que se vieron las caras. En aquel partido, los azules vencieron por 0-1 en el Camp Nou. Ahora, casi un cuarto de siglo después, el conjunto de Veljko Paunovic recibe a los azulgranas en el Tartiere. El objetivo es repetir la gesta y coger algo de aire en la clasificación.

El Oviedo llega al duelo con varias bajas importantes: Costas sigue sin estar al cien por ciento y desde el club no han querido convocarle por precaución; Nacho Vidal, con una lesión muscular en el isquiotibial, estará unas semanas de baja; y Ovie Ejaria continúa entrenándose en solitario. Por su parte, Fede Viñas cumplirá su segundo partido de sanción tras la roja vista en Getafe. Como punto positivo, Luka Ilic, que fue duda hasta ayer, se pudo entrenar sin problemas y podría llegar a tener minutos, aunque, como el propio Paunovic confirmó en rueda de prensa, el mediapunta titular no será otro que Santi Cazorla.

En la portería, el de siempre: Escandell. La defensa será la línea con más cambios: Lucas Ahijado entrará para cubrir la baja de Nacho Vidal y se prevé que Bailly debute con la camiseta azul. A su lado estará Carmo, central muy del gusto de Paunovic, al que cede la responsabilidad de sacar el balón. En el lateral izquierdo repetirá Rahim.

El centro del campo estará conformado por Reina, Dendoncker y Cazorla, y por las bandas partirán Hassan e Ilyas. Y para terminar, Rondón se ocupará de liderar el ataque azul. Este será el dibujo inicial, pero lo más probable es que Paunovic vaya haciendo cambios de sistema durante el partido y tomen protagonismo otros jugadores.

El Barça, por su parte, llega también con varias bajas importantes, como son la de Lamine Yamal, Fermín, Balde o Gavi. Pau Cubarsí, por otro lado, parece que podría regresar en Oviedo tras su lesión. El equipo azulgrana completó ayer en la Ciutat Esportiva Joan Gamper la última sesión previa al duelo ante el Oviedo.

Aunque no sería la primera vez que prueba un once en público y después lo cambia para el partido, Hansi Flick tiene en la cabeza mover el árbol para agitar la alineación ante el Oviedo, y así lo entrenó en los minutos abiertos a la prensa en la Ciutat Esportiva.

El entrenador alemán probó sobre el césped un once formado por Joan García en la portería; Kounde, Christensen, Araujo y Jofre Torrents en la defensa; Casadó, Pedri y Dro, que vuelve tras unas molestias por un pisotón, en la medular; Raphinha, Lewandowski y Rashford en el ataque.

Más allá de Dro, a Flick siempre le gusta ver de cerca a los jóvenes de La Masía y al entrenamiento de ayer se incorporaron dos nuevos efectivos para completar la sesión. El portero Eder Aller y el defensa Baba Kourouma se ejercitaron con los futbolistas de la primera plantilla. El entrenamiento sirvió para evaluar las prestaciones de esos dos futbolistas todavía muy jóvenes. Eder Aller tiene solo 18 años, por los 16 de Kourouma, quien apunta muy alto en su posición de central. Flick lo quiere tener todo bajo control y no duda en tirar de la gente del fútbol base si es necesario.