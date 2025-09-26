Flick, en el Tartiere: "El Oviedo tiene un buen portero, tuvimos varias ocasiones en el primer tiempo y Escandell estuvo muy bien"

Hansi Flick, técnico del Barça, valoró el partido de su equipo en la sala de prensa del Tartiere. El técnico del conjunto blaugrana aseguró que que hacer estos buenos partidos sin Lamine Yamal "demuestra el nivel del equipo".

"El Oviedo tiene un buen portero, tuvimos varias ocasiones en el primer tiempo y Escandell estuvo muy bien. Tras el descanso controlamos más el partido y sí pudimos aprovechar las ocasiones que tuvimos", comentó el preparador culé en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

Sobre Lewandowski, autor del 1-2 en el Tartiere, Flick destacó que "es uno de los mejores delanteros que hay" y que lo importante es que "todos los jugadores den el 100% cuando estén sobre el campo".

"El año pasado Cubarsi y Iñigo Martínez jugaron muchos partidos juntos y ahora tenemos más opciones, todos son centrales de mucho nivel y me alegro por el gol de Araujo", concluyó el entrenador del Barcelona.