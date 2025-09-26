El balance positivo que hace Paunovic pese a perder con el Barça y un arrepentimiento con Hassan: "No dimos con la tecla"

Veljko Paunovic, técnico del Real Oviedo, se marchó ayer contento con el juego de su equipo a pesar de la derrota ante el Barça.

El resumen. "Creo que ha sido un partido con un fantástico esfuerzo, apoyados por un jugador más, la afición. Da la sensación de que fue uno de los mejores, aunque ha sido distinto debido a la manera en que juega el Barça. El plan de juego ha sido perfectamente ejecutado y el equipo ha sido una unidad. Han habido muchos esfuerzos y hemos ganado duelo incomodando al Barcelona. Ha habido una gran cohesión grupal".

La segunda parte. "Todo el grupo está a medias. Saben que han hecho un gran partido ante un gran rival, han competido a un gran nivel. A pesar de ello, la derrota duele. Han habido momentos en los que agarrábamos dinamicas del primer tiempo y eso nos dio un golpe. En la primera oleada de cambios no dimos con la tecla, pero en la segunda sí. Creo que tenía que haber sacado a Ilyas y no a Hassan. Me he equivocado. Pero por otro lado, con la entrada de Brekalo volvimos a tener muchas llegadas y ocasiones bastante claras".

Bailly y Escandell, de los mejores. "La plataforma para un rendimiento futbolístico bueno es el equipo. Dentro del grupo han rendido muy bien, pero hay que destacar a todos. Es una buena noticia para el equipo saber que podemos contar con ellos, son distintos. Bailly es muy móvil y va bien con balón. Escandell en su línea. Parando muchos disparos complicados y eso nos ayuda para seguir mejorando".

Empezar a sumar. "Los partidos en casa son fundamentales, pero hemos enfrentado a Madrid y Barça. Ahora vienen los que tenemos que ganar. Debemos salir de la zona baja y ahora hay que buscar puntuar ante el Valencia. Es el reto que tenemos, sumar fuera de casa para hacernos fuertes en el Tartiere".

Brekalo y Lucas. "Los dos han estado muy bien y se compaginan bien. Brekalo me dijo que no sabía que pudiese jugar bien por la derecha. Irá a más. Se está encontrando con un nuevo fútbol dentro de un nuevo equipo y creo que sin poner etiquetas, ir entrando en momentos adecuados y sumando minutos hará que nos aporte en su último paso. Lucas, en su línea. Corre tanto y se aplica tanto que la fatiga le cuesta contratiempos. Ha estado sensacional".

Cazorla. "Siempre que Cazorla esté bien va a ser titular. Tengo que valorar su estado físico, como por ejemplo tras la carga de hoy. Es fundamental cuidarlo y no perderlo. Es muy importante para el grupo y para mí. Es lo primero que pregunto al llegar a El Requexón. Que no haya ninguna duda de que lo quiero en el campo".

Rondón. "De verdad creo que uno puede estar afectado de cara a portería, pero hay que juzgar la calidad de los pases. El nivel es muy grande y nos cuesta dar el último pase. No recibe el mejor servicio, pero pone ganas y esfuerzo. Es lo que necesitamos. Pone la actitud necesaria para un equipo como el nuestro".