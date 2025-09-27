Basado en hechos reales: sobre cómo actúan algunos aficionados en la grada

No pretendo erigirme en un imitador de escasa enjundia de uno de los mayores referentes de la historia de nuestro país, pero estimados lectores, les puedo prometer y prometo, que estando yo en las gradas de Anduva, en el partido de ida de la final por el ascenso, frente al Mirandés, el oviedista que tenía a mi vera, codo con codo, estaba mirando en su teléfono móvil los "likes" de una publicación en Instagram, mientras se estaba disputando el encuentro. ¡Así como lo oyen! Mientras Aarón volaba para sacar una mano milagrosa que nos dio un ascenso, uno de los nuestros, estaba preocupado por si a Paqui_83 le gustaba o no, su foto de espaldas, bengala en mano, en el corteo que nos llevó al estadio jabato.

¿Qué clase de enfermedad severa te afecta para mirar Instagram durante los 90 minutos más importantes de la historia reciente del Real Oviedo? Los que me conocen saben que no me tomo muy bien este tipo de cuestiones, pero la realidad es que luego, ya al calor del hogar, me asaltó la preocupación: ¿Estará bien? ¿tendrá algún tipo de problema grave que no me ha comentado? Tiene que ser eso. No puede ser que se aburra tantísimo durante la final del play off como para tener que ver los "me gusta" de su publicación, que va a seguir ahí, inamovible, cuando se siente en el bus y tenga cuatro horas por delante hasta Oviedo.

En esas estaba, casi tan emocionado como el día que echaron a Carrión de Las Palmas, cuando me presenté en las gradas de La Cerámica a presenciar, por fin, un partido del club más grande de la historia del fútbol en Primera, décadas después del anterior. Y, aunque ninguno os lo creáis, nuevamente, y justo a mi lado, unos jóvenes se regocijaban con los comentarios de sus publicaciones en redes. ¿Pero qué os pasa? No seré yo quien defienda exterminaros a todos, que sí, pero ya que os recorréis media España para ver al Oviedo, os gastáis un dineral en gasolina, hotel, cervezas y entradas, no seáis tan cebollos de mirar obsesivamente vuestras redes, mientras el Oviedo está disputando su primer encuentro en la máxima categoría del fútbol español que, os garantizo, será uno de los mejores momentos de vuestras digitalizadas vidas.

Mi mujer me martiriza con el tema de que el niño no puede ver la televisión más de media hora al día; que hasta no sé qué años nada de móvil; que los videojuegos están prohibidos para los menores de no sé cuánto, y yo, siempre, pasando del tema. Pero ojo, que por una vez en la vida puede tener razón y ser la respuesta a estas terribles y perturbadoras vivencias que me han ocurrido en los estadios durante los últimos meses. No hay otra explicación. Eso sí, a mi mujer no le reconoceré jamás que está en lo cierto. Hay batallas que, como los derbys, nunca se deben perder.

Oye, que si te hubiera pisado la cabeza Bolaño con los tacos, como a aquel desgraciado futbolista de Osasuna, podría tener un pase, pero no. En su infancia, estos pobres oviedistas han consumido por exceso "Los Fruittis" y jugado hasta la madrugada al "Tetris" y así han quedado.

Ahora me dirijo directamente a ti, querido compañero de fatigas azules. Voy a darte unos sencillos consejos, recomendados por la Agencia Mundial de la Salud. No grabes con el móvil el himno, cántalo y disfrútalo; no comas pipas durante el partido, da palmas y anima; no me cuentes tu vida mientras juega el Oviedo, no me interesa absolutamente nada. Hay gente que paga y hace cola para ser socia del Oviedo con la intención de poder disfrutar del ambiente del Tartiere y, a día de hoy, no puede. Respétalos.

Es muy guapo mirar embobado los vídeos de otras aficiones, con ambientazos en sus estadios, locos saltando, animando y dándolo todo, pero que no se te olvide que está en tu mano hacerlo mejor que ellos. Tan solo depende de ti. Tan sencillo como acudir al estadio, dejar tu móvil en el bolsillo, tu actitud pesimista para el resto de la semana y ponerte a apretar, y cuando creas que ya has apretado lo máximo posible, seguir apretando, seguir estando con los nuestros y disfrutando del Oviedo en Primera. Porque como aficionados, lo único que nos puede hacer regresar a casa con la satisfacción del deber cumplido, es haberlo dado todo desde la grada, haber logrado una simbiosis perfecta con el equipo y creado un ambiente que nos haga estar orgullosos por cómo se apoya al Real Oviedo en la vieja Vetusta. Ganar o perder, no está en nuestra mano. Convertir 90 minutos de fútbol en el mejor momento de la semana, sí.