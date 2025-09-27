El Oviedo se prepara para Mestalla con una buena noticia para Paunovic
Los azules completan la última sesión en tierras asturianas antes del viaje a Valencia
Última sesión del Real Oviedo en la ciudad deportiva de El Requexón antes de desplazarme mañana a Valencia para jugar el lunes en Mestalla en el choque que cierra la séptima jornada de Liga en Primera, en la que el equipo azul necesita sumar para salir de los puestos de descenso.
En la sesión, una buena noticia para Paunovic, pues Ovie Ejaria, de baja por lesión desde la tercera jornada, ha entrenado con el resto del grupo.
Mañana, la expedición azul pondrá rumbo a Valencia en vuelo regular para entrenarse por la tarde en la ciudad deportiva del Levante.
