Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Oviedo se prepara para Mestalla con una buena noticia para Paunovic

Los azules completan la última sesión en tierras asturianas antes del viaje a Valencia

Paunovic, en El Requexón

Paunovic, en El Requexón / Fernando Rodríguez

Nacho Azparren

Nacho Azparren

Última sesión del Real Oviedo en la ciudad deportiva de El Requexón antes de desplazarme mañana a Valencia para jugar el lunes en Mestalla en el choque que cierra la séptima jornada de Liga en Primera, en la que el equipo azul necesita sumar para salir de los puestos de descenso.

En la sesión, una buena noticia para Paunovic, pues Ovie Ejaria, de baja por lesión desde la tercera jornada, ha entrenado con el resto del grupo.

Mañana, la expedición azul pondrá rumbo a Valencia en vuelo regular para entrenarse por la tarde en la ciudad deportiva del Levante.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Souad Dahiri cambió Marruecos por Salas y se ha convertido en una experta agricultora: 'Soy feliz trabajando la tierra
  2. Lágrimas, duelo y cariño en Gijón por el menor que falleció tras un accidente de coche en Guadalajara: 'Alejandro era todo alegría
  3. Sidra y boños preñaos gratis, reclamo para el gran estreno (este sábado) del mercadillo de La Corredoria
  4. Salas se prepara para su undécima Feria Medieval, que llega con un apretadísimo programa
  5. El premio 'Mujer Rural de Asturias 2025' ya tiene nombre: es la promotora del primer taxi adaptado y turístico de Cudillero
  6. El pequeño pueblo asturiano al que todos van a comprar pasteles gourmet a una casona que parece sacada de un cuento de Disney
  7. El barco de suministros que entró al Muelle de Gijón para evitar consignatario y levantó las críticas de los usuarios acaba detenido por Capitanía
  8. Uno de los acusados de estafar 14.750 euros a una señora de Gijón evita la expulsión del territorio nacional

La princesa Leonor y los Reyes visitan al Palacio de Olite en su segundo día en Navarra

La princesa Leonor y los Reyes visitan al Palacio de Olite en su segundo día en Navarra

Queipo reclama desde Buenos Aires ampliar la ley de Memoria Democrática para facilitar el retorno de asturianos

Queipo reclama desde Buenos Aires ampliar la ley de Memoria Democrática para facilitar el retorno de asturianos

Ucrania neutraliza 97 de 115 drones lanzados por Rusia durante un ataque nocturno

Ucrania neutraliza 97 de 115 drones lanzados por Rusia durante un ataque nocturno

La Casa Blanca distribuye cuatro días después la imagen del saludo del Rey con Trump en Nueva York

La Casa Blanca distribuye cuatro días después la imagen del saludo del Rey con Trump en Nueva York

Barbón arropa a los asturianos de Tarragona, que reactivan su Centro Asturiano al cumplir su 50 aniversario

Barbón arropa a los asturianos de Tarragona, que reactivan su Centro Asturiano al cumplir su 50 aniversario

Luis Olay Gayoso, jefe de Oncología Radioterápica del HUCA: "Las dos mejores decisiones para la salud son el deporte y dejar de fumar"

Luis Olay Gayoso, jefe de Oncología Radioterápica del HUCA: "Las dos mejores decisiones para la salud son el deporte y dejar de fumar"
Tracking Pixel Contents