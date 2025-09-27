Paunovic eleva la exigencia: ““¿La imagen ante el Barça? Podemos hacer más, sobre todo con balón”

Con la confianza intacta e ilusión por sumar fuera de casa. Así afronta Veljko Paunovic el reto de Mestalla, donde el lunes juega el Oviedo en el cierre de la séptima jornada de Liga. Así son las sensaciones del entrenador dos días antes del choque ante el Valencia.

Cómo llega el equipo. “Ha pasado poco tiempo del último partido, pero trabajamos bien. Estamos cabreados porque no acompañan los resultados pero le seguimos dando fuerte. El compromiso es máximo. Sumamos gente y buscamos empezar una racha de sumar puntos”.

Semana de 3 partidos. “No es nada nuevo, es frecuente en Inglaterra y México, la pena es que el viaje es complicado y hay un día menos de trabajo y ellos tienen más días de preparación, es un inconveniente pero se puede superar tal y como trabaja el grupo”.

Reforzado tras el Barça. “El equipo está mejorando y compitiendo aunque no salgan los resultados. Es una racha y toca cambiarla. No tengo dudas de que podemos hacerlo, de que vamos a sumar”.

Imagen ante el Barça. “No es la versión que más deseo, es una que podemos dar, más en partidos como ante el Barça. Pero podemos hacer más, sobre todo con el balón. Cambiamos contra el Barça alguna cosa, la forma de progresar, pero hay más. Lo que sí quiero es el carácter, mostrado ante el Barça, esa cohesión y el espíritu mostrado. Lo mantendremos”.

Bailly. “Lo hizo muy bien, no me sorprendió. Por eso lo fichamos. La mayor importancia es la carga física, ver cómo recupera y cómo puede salir en estos 2 días que quedan. Me quedan claros los perfiles de los centrales, todos aportan”.

Costas. “Está todavía limitado pero ha entrenado. Lo evaluaremos”.

Inicio ante el Barça. “Trasladamos el juego en su último tercio, con más llefgadas y generó córners. A veces jugamos por fuera, lejos del área, los córner no se dan tanto. Es una mejora”.

Piernas castigadas. “Te condiciona en parte, pero hemos tomado las decisiones ante el Barça de la gente que inicia y marcamos los minutos. Sabíamos que teníamos un partido pronto, todos los partidos tienen condicionantes”.

Calendario. “Los próximos dos partidos están en el punto de mira. Debemos empezamos a sumar. Es fundamental hacerlo”.

Valencia. “Es fuerte, con delanteros muy buenos, con actuaciones notables. Como bloques están bien trabajados, ya nos conocemos Corberán y yo de los tiempos en Inglaterra. Es un gran entrenador, propondrá un juego que tenemos que responder. Vamos con nuestra idea y sabemos que hay que mantener el espíritu de Barcelona, o la segunda mitad ante el Elche, o la segunda contra el Madrid, con muy buen futbol, mezclando todo eso positivo debemos hacer un choque completo para por fin puntuar fuera de casa”.