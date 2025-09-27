El Real Oviedo, a la altura de Maradona, para la revista Líbero

"Es la edición más vendida de la historia de Líbero, empatado con el número dedicado a Maradona". Diego Barcala, director de la Revista Líbero, repasó ayer en la librería Matadero 1 la edición oviedista de la publicación que está marcando datos históricos tras su publicación de la mano de la LA NUEVA ESPAÑA.

Barcala, que también presentó su libro "Una breve historia del Real Madrid en 10 goles", participó en una distendida charla junto al periodista de este periódico Nacho Azparren . "Como me dijo Sid Lowe, la del Oviedo es la mejor historia que el fútbol romántico ha generado en las últimas décadas", resumió el autor.