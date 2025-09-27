Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los veteranos siguen colaborando con Aspace

Los veteranos, en Aspace. | AVRO

Los veteranos, en Aspace. | AVRO

Los veteranos del Real Oviedo mantienen esta temporada su colaboración con Aspace (Asociación de Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral) con partidos de fútbol sala. Ayer, participaron los veterano Canor, Felipe, Cueto, Castro, Emilio, Lorenzo y Vicente y se sortearon dos camisetas del Real Oviedo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Lágrimas, duelo y cariño por el menor que falleció tras un accidente en Guadalajara
  2. Benjamín Noval brilla en su estreno mundialista en la contrarreloj júnior: segundo mejor clasificado entre los ciclistas de primer año
  3. Salas se prepara para su undécima Feria Medieval, que llega con un apretadísimo programa
  4. Fabada y el queso más caro del mundo: esto es lo que comieron las directivas del Oviedo y del Barça (juntos) antes del partido en el Tartiere
  5. Souad Dahiri cambió Marruecos por Salas y se ha convertido en una experta agricultora: 'Soy feliz trabajando la tierra
  6. Los vecinos de Ondes, en Belmonte, asustados por un enorme oso que merodea por el pueblo: 'Tenemos miedo
  7. EN DIRECTO: Sigue el ambientazo y el partido entre Real Oviedo y Barcelona
  8. Una larga espera, locura desatada, lágrimas y una felicitación muy especial: así fue la llegada del Barcelona a Asturias

La empresa Sialtrónica recogerá en Soto del Barco el premio "Futuro Avilés"

La empresa Sialtrónica recogerá en Soto del Barco el premio "Futuro Avilés"

El río Caudal "ye Mundial": doce países disputarán en sus aguas un campeonato internacional de pesca para veteranos

El río Caudal "ye Mundial": doce países disputarán en sus aguas un campeonato internacional de pesca para veteranos

Antonio Andrés Pueyo, catedrático de Psicología: "El aumento de conflictos entre países anticipa un repunte de violencia social"

Antonio Andrés Pueyo, catedrático de Psicología: "El aumento de conflictos entre países anticipa un repunte de violencia social"

Música, gastronomía, visitas guiadas y mucho más: el turismo minero exhibe su tirón en una feria en el pozo Sotón, en San Martín

Música, gastronomía, visitas guiadas y mucho más: el turismo minero exhibe su tirón en una feria en el pozo Sotón, en San Martín

Esta es la medida que ha tomado el Senado y que será "un gran apoyo" para la Sociedad Económica Amigos del País de Avilés

Esta es la medida que ha tomado el Senado y que será "un gran apoyo" para la Sociedad Económica Amigos del País de Avilés

La inspiración de Oviedo para ser Capital Europea de la Cultura: desde la finlandesa Oulu a la eslovaca Trenčín

La inspiración de Oviedo para ser Capital Europea de la Cultura: desde la finlandesa Oulu a la eslovaca Trenčín

Si hoy es martes esto es Bélgica

El habla interna

Tracking Pixel Contents