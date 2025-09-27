Un viejo conocido le echa un cable a Paunovic desde Valencia: “No se puede valorar al Oviedo por la clasificación"

Paunovic y los suyos se preparan en El Requexón para la cita del lunes en Mestalla y desde Valencia llegan mensajes de halago a los azules. Corberán, técnico che, no se fía de la presunta debilidad del Oviedo, solo 3 puntos de 18 en juego, y advierta a los suyos de la dificultad de la empresa que tienen por delante.

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, aseguró que no pueden valorar al Oviedo «ni por la posición en la clasificación ni por el hecho de que estuvieran «en Segunda la temporada pasada» porque eso «no son indicativos de su capacidad competitiva». «Si nosotros no fuéramos profesionales y no analizásemos el rival, podríamos caer en el error de que el Real Oviedo es un equipo fácil. Analizamos, observamos, vemos y entendemos lo que nos van a plantear y somos conscientes de la exigencia del partido», apuntó el técnico de los che en la rueda de prensa previa al partido.

El entrenador destacó que el rival tiene capacidad para competir y comentó que ya ha jugado contra los tres primeros equipos de LaLiga: «En el último partido demostraron una cara muy competitiva ante el Barcelona, les pusieron en dificultad y problemas. Lo hacen con una forma de defender que es algo diferente a muchos equipos. Es un equipo que trata de atacar, asociarse y desequilibrar en ataque, aunque no haya conseguido muchos goles todavía». En ese sentido, Corberán recordó que «es un histórico de Primera, vuelve con ilusión y ganas» y aseguró que «independientemente del rival, tenemos que tener la ambición, la ilusión y la responsabilidad de ir a por el partido. Vamos a vivir el partido desde el rigor y la exigencia, como cada partido que jugamos y como cada rival ante el que nos enfrentamos».

Conocidos de Inglaterra

Antes de la intervención de Corberán, Paunovic había recordado en El Requexón que se conocen de la etapa de ambos en la segunda inglesa. "El Valencia es fuerte, con delanteros muy buenos, con actuaciones notables. Como bloques están bien trabajados, ya nos conocemos Corberán y yo de los tiempos en Inglaterra. Es un gran entrenador, propondrá un juego que tenemos que responder. Vamos con nuestra idea y sabemos que hay que mantener el espíritu de Barcelona, o la segunda mitad ante el Elche, o la segunda contra el Madrid, con muy buen futbol, mezclando todo eso positivo debemos hacer un choque completo para por fin puntuar fuera de casa”, indicó el serbio.