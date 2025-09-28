Luto en el oviedismo: Fallece el exdelantero Omar
El club azul lamenta la pérdida: “Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos"
O. O.
El que fuera futbolista del Real Oviedo entre 1980 y 1983, Omar Adrián Sánchez Sánchez, falleció ayer a los 67 años. El argentino, que jugaba como delantero, disputó tres campañas con los azules, todas ellas en Segunda División, en las que participó en 73 partidos y ayudó con 19 goles. Su mejor campaña fue la 80/81, con Nando Yosu en el banquillo: 14 tantos hizo.
El club azul lamentó la pérdida del exjugador en su cuenta de X: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Omar Adrián Sánchez Sánchez, jugador del Real Oviedo durante tres temporadas, 80-83 Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. DEP”.
