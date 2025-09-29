Aplazado el Valencia-Oviedo por alerta roja por lluvias y tormentas: se jugará en esta nueva fecha

La Liga ha decidido aplazar el choque Valencia-Real Oviedo previsto para esta noche (21.00 horas). El choque se jugará el martes a la misma hora, 21.00, a pesar del perjuicio que provoca al Oviedo a la hora de preparar el choque del próximo sábado ante el Levante, 14.00 horas, para el que Paunovic solo tendrá dos sesiones en El Requexón. El Valencia está en la misma situación. Finalmente, se ha impuesto la postura de la Liga.

La expedición azul se desplazó el domingo a Valencia en vuelo regular, tal y como tenía previsto, y desde allí esperó a la decisión de la Liga. Desde que se inició la incertidumbre, el club ha mantenido un contacto fluido con el juez de Competiciones, hasta que se ha tomado la decisión definitiva, en torno a la 1.30 de hoy.

Ahora, el Oviedo se mantendrá en Valencia para alargar su estancia un día más y jugar en la noche del sábado. Es la solución que se temía desde la mañana de hoy en la expedición desplazada a tierras valencianas. Cuerpo técnico y jugadores consideran un perjuicio el retraso de un día para la siguiente jornada, en la que los azules reciben al Levante en el Carlos Tartiere en un duelo que se considera básico para salir de las últimas posiciones y volver a lograr un triunfo en casa. Pero se tiene comprensión por una situación imprevisible y de riesgo para los aficionados que se desplacen. El partido ante el Levante está fijado el sábado que viene a las 14.00 horas.