El Oviedo respalda la decisión de La Liga de aplazar el partido y pide retrasar el choque ante el Levante, aunque reconoce que "no parece que sea viable"

Tras conocerse el aplazamiento del choque entre Valencia – Real Oviedo, fijado para hoy a las 21.00 horas, por la alerta roja por lluvias y tormentas para disputarse mañana a las 20.00 horas, el club azul ha manifestado su conformidad con la decisión de la Liga y prolongará un día más su estancia en tierras valencianas para preparar el partido.

Así lo ha expresado el club en un comunicado:

“Las autoridades competentes, reunidas en la mañana de este lunes, han decidido aplazar el encuentro que debía enfrentar esta noche al Valencia CF y al Real Oviedo en Mestalla, correspondiente a la séptima jornada de LALIGA, debido a la alerta roja que afecta a la ciudad de Valencia por las adversas condiciones meteorológicas.

El Real Oviedo respalda la decisión adoptada, siempre priorizando la seguridad de todos los implicados. El Club quiere trasladar un mensaje de prudencia a sus aficionados, a quienes insta a extremar la precaución y a seguir en todo momento las indicaciones y notificaciones de las autoridades. Lamentamos los inconvenientes ocasionados a los seguidores oviedistas desplazados por el aplazamiento del partido.

El choque ante el Valencia CF se disputará este próximo martes, 30 de septiembre, en Mestalla a las 20:00 horas”.

Además, el club ha aclarado de forma interna que “en ningún momento se ha negado a que el partido se disputase mañana. Entendemos que, una vez que el equipo está en Valencia, lo mejor para todos era disputarlo este martes”. Sí existen varias opiniones dentro del club reacias a diputar el choque mañana, como publicó LA NUEVA ESPAÑA, por le perjuicio que supone la preparación del encuentro ante el Levante del sábado, 14.00 horas, que jugó su último choque el sábado.

A este respecto, reconoce el club que “sí que cierto que hemos solicitado a LALIGA que se valorase la posibilidad de retrasar al domingo nuestro partido ante el Levante, pero no parece que sea viable esa posibilidad”.