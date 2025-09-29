La última hora del Valencia-Oviedo: la postura de La Liga y el temor de los azules a una decisión que les perjudicaría

Sigue en el aire el Valencia-Real Oviedo de esta noche (21.00 horas), ya que La Liga aún no se ha pronunciado ni ha comunicado nada a los clubes ante el riesgo evidente de suspensión por la alerta roja en Valencia prevista para la tarde de hoy por las lluvias y tormentas. La expedición azul sigue concentrada en su hotel de Valencia, esperando la decisión de la Liga que es a quien le compete. En las últimas horas, desde que se inició la incertidumbre, el club ha mantenido un contacto fluido con el juez de Competiciones, sin que este les hubiera revelado la decisión final. El Ayuntamiento de Valenncia parece favorable a la suspensión, pero hay que esperar a ver qué dice La Liga.

Toca esperar, aunque la decisión podría tomarse próximamente. Pero en la expedición carbayona ha ido creciendo el temor a una decisión que perjudicaría al equipo de Paunovic. La situación se daría si La Liga decide finalmente posponer el choque a mañana, martes, a la misma hora.

El perjuicio viene con la siguiente jornada liguera, en la que los azules reciben al Levante en el Carlos Tartiere en un duelo que se considera básico para salir de las últimas posiciones y volver a lograr un triunfo en casa. Ese partido está fijado el sábado que viene a las 14.00 horas.

En el supuesto de que el Valencia-Oviedo se juegue mañana, los azules solo dispondrían de dos entrenamientos en condiciones para preparar la cita ante el Levante, ya que la expedición regresaría el miércoles y Paunovic dispondría de las sesiones de jueves y viernes en El Requexón para el importante encuentro ante el Levante.

Esa situación suscitaría más inquietud para el Oviedo al tener en cuenta que el conjunto granota disputó la séptima jornada de Liga el sábado pasado (empate a 1 en Getafe), por los que Calero disfrutarían de 3 días más para la preparación de la cita. El Valencia está en una situación similar , pues juega el sábado en Girona, por lo que podría mantener una postura como la del club carbayón.

A la expectativa

Así, el Oviedo se mantiene a la espera de la decisión de la Liga, dispuesto a jugar si así se decide, aunque consciente de los peligros que entrañaría y el perjuicio para los aficionados. Eso sí, en el caso de que se decidiera posponer, la postura del Oviedo es clara: no jugar el martes y dejar la disputa para más adelante, cuando el calendario ofrezca una fecha que se adapte mejor a los dos contendientes.