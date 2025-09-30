Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un chárter de vuelta nada más acabar en Mestalla: la solución del Oviedo para evitar el cansancio

El club azul trata de limitar los daños para el choque ante el Levante

Salomón Rondón, en El Requexón

Salomón Rondón, en El Requexón / Fernando Rodríguez

Nacho Azparren

Nacho Azparren

Oviedo

Cuando se supo la decisión final, las dos en realidad (aplazamiento del partido y que no se retrasaría el choque ante el Levante), al Oviedo no le quedó otra que aceptar la situación y adaptar los planes sobre la marcha.

Así, Paunovic ordenó la celebración de una suave sesión de entrenamiento en el mismo hotel de concentración, al contrario que el Valencia que sí se ejercitó sobre el césped de su ciudad deportiva en la tarde de ayer.

Además, para intentar que el perjuicio por el retraso afecte lo menos posible al choque del sábado ante el Levante (14.00 horas), la expedición azul regresará en chárter al término del encuentro de Mestalla para hacer noche ya en Asturias y al día siguiente empezar a preparar la siguiente cita liguera.

