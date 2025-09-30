El Oviedo, obligado a dos esfuerzos en 4 días: todas las claves de la decisión de La Liga y la postura del club azul

Al final se impuso la cordura y La Liga dio luz verde a la solución que todos intuían, aunque nunca se sabe del todo con la patronal del fútbol español: el Valencia-Real Oviedo se retrasó 23 horas y hoy ches y carbayones cerrarán la séptima jornada del fútbol español en Mestalla a partir de las 20.00 horas. El club azul guarda las formas y apoya la decisión de La Liga pero de puertas para dentro la satisfacción no es tan plena en la entidad, que se siente perjudicada de cara a la preparación del partido ante el Levante, el sábado 14.00 horas, para el que contará con una desventaja de 3 días de descanso con su rival.

Desde la primera hora de la mañana, se intuía en el club azul que el choque ante el Valencia quedaría pospuesto a hoy. Una idea que no gustaba entre cuerpo técnico y jugadores por las razones de descanso antes expuestas. De hecho, la posición era que en el caso de no jugarse ayer buscar una fecha más adelante. En el club se mantuvo el contacto directo con La Liga, conscientes de que la capacidad de maniobra es mínima en esos casos: la patronal decide y los clubes aceptan.

La Liga comunicó a los clubes la decisión del aplazamiento a eso de las 13.30 horas, aunque no sería hasta la tarde cuando lo haría oficial. El Oviedo publicó un comunicado alineándose sin fisuras con la decisión tomada por la patronal. "El Real Oviedo respalda la decisión adoptada, siempre priorizando la seguridad de todos los implicados", indicó el club, a la vez que pedía "prudencia a sus aficionados, a quienes insta a extremar la precaución y a seguir en todo momento las indicaciones y notificaciones de las autoridades".

Al mismo tiempo, desde el departamento de comunicación se insistía en que la entidad azul "en ningún momento se ha negado a que el partido se disputase mañana", algo que en realidad no podía hacer. "Entendemos que, una vez que el equipo está en Valencia, lo mejor para todos era disputarlo este martes", añadía.

Pero a continuación, dejaba entrever el club la preocupación existente en algunos ámbitos con la proximidad del choque ante el Levante, sin encontrar una respuesta positiva por parte de la patronal: "Hemos solicitado a La Liga que se valorase la posibilidad de retrasar al domingo nuestro partido ante el Levante, pero no parece que sea viable esa posibilidad".

Las reflexiones de Lleida

Más tarde, el club publicaba unas declaraciones de Agustín Lleida, director general, para analizar la situación. "No había opciones de jugar hoy y las autoridades dijeron que no se daban las condiciones para jugar el partido de forma segura, ni afición ni equipos. Lo acatamos y apoyamos la decisión. Apoyamos a la Liga, las instituciones, como el Ayuntamiento de Valencia", argumentó Lleida, que entró sobre el asunto del perjuicio de cara al Oviedo-Levante, aceptando que la negociación no había llegado a buen puerto: "Se comentó -la opción de retrasar el choque al domingo- porque lógicamente el Levante tendrá tres días más de descanso, pero dentro del reglamento de la Liga no se puede considerar un aplazamiento por este motivo y jugaremos el partido con la misma energía de siempre".