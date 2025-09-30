El partidazo pendiente de Hugo: el plan chafado por el temporal de una familia de oviedistas

Lo primero que pensaron Hugo y sus primas nada más tocar el ascenso a Primera era que por fin tendrían la posibilidad de ver un partido del Real Oviedo en Mestalla. Hugo Regal, como su hermano pequeño Jorge, son fieles seguidores del club azul desde sus primeros pasos en la capital asturiana. Misma pasión que cumplen sus primas, Lucía y Paula, solo que ellas, nacidas en Valencia, desde la distancia. Por eso el choque de Mestalla era especial para la familia. Pero las condiciones climatológicas han impedido a Hugo y su familia cumplir el objetivo. "Queda pendiente para la temporada que viene", dice Álvaro Regal, padre del joven aficionado, que no duda que los de Paunovic cumplirán con su objetivo de esta temporada.

Lucía, Paula y Hugo, con Hassan, ayer. | Á. R.

Álvaro fue el encargado de organizar el viaje para que 9 integrantes de la familia asistieran al choque: los cuatro pequeños, su hermana Melisa, su cuñado Juan y sus padres Ovidio y Yolanda, además de él. Primer inconveniente: el horario. "Compré las entradas en la web del Valencia antes de saber la fecha. Y cuando vi que era de lunes… Una faena. Pero era el viaje familiar que habíamos planeado, así que pedí un par de días en el trabajo y lo arreglamos", cuenta aún desde Valencia. "Lo que no tiene sentido es que se jueguen partidos los lunes", aprovecha para reivindicar. Eso sí, el hecho de haber adquirido las localidades al Valencia hace que no tenga muchas esperanzas en poder recuperar el gasto, algo que sí ofrece el Oviedo a los que gestionaron las entradas con el club azul.

Pero la peor noticia llegó ayer, aunque él ya lo intuía, con el aplazamiento. "Cuando vi las alertas y que se cancelaban las clases no tenía dudas. Lo único que no entiendo es por qué LaLiga tardó tanto en tomar una decisión que parecía clara", explica, aceptando la situación. Más difícil fue de asimilar para Hugo: "Estaba disgustado porque le hacía mucha ilusión ver el partido con sus primas, que ya ha visto muchos partidos en el Tartiere pero este era especial. Pero ya ha entendido que no se puede hacer nada".

El plan sustitutivo del partido pasó por más tiempo en familia. Eso y una pequeña visita por el hotel donde el Oviedo lleva concentrado desde el domingo. "Por lo menos Hugo pudo ver a Hassan y hacerse una foto con él, que es su jugador favorito", relata el padre.

Eso sí, las condiciones climatológicas no le dejaron a la familia muchos más planes ayer. Además, había que acostarse pronto porque a las 5 de la mañana a Álvaro, Hugo y Jorge le tocaba meterse en el coche -los abuelos sí se quedaban a ver el partido- y emprender el viaje de vuelta. Este Valencia-Oviedo será por la tele pero habrá más, aseguran. "Volveremos a Valencia", proclama Álvaro.