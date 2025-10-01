El Real Oviedo amarra al hombre de moda: Aarón Escandell, renovado hasta 2027

Es, para muchos, el mejor portero de Primera División en estos momentos. Aarón Escandell atraviesa el mejor momento deportivo de su carrera y en Mestalla lo volvió a demostrar deteniendo un penalti decisivo. El Oviedo disfruta de él y lo seguirá haciendo al menos otra temporada más pues su renovación hasta 2027 es un hecho.

La prolongación de la vinculación del meta llega por alcanzar los objetivos marcados, según ha podido conocer LA NUEVA ESPAÑA: 50 partidos con el Oviedo. Aarón firmó el pasado verano con la difícil tarea de suplir el vacío dejado por Leo Román. Lo hizo con creces conviertiéndose en uno de los héroes del ascenso. Se comprometió por 2 temporadas con una más opcional si llegaba a los 50 partidos.

Aarón ya ha disputado 52 encuentros, contando el playoff, por lo que su contrato queda ampliado hasta 2027 con las mismas condiciones que tenía en el momento del ascenso. Existe alguna duda de si se tratarían de 50 choques de Liga, en cuyo caso los cumplirá si no hay nada raro contra el Espanyol en 2 semanas, pero todas las partes dan al portero por renovado.

Solo piensa en azul

Sus grandes actuaciones han suscitado el interés de algunos equipos pero la idea de Aarón es la de seguir triunfando en el Oviedo. Le ha costado asentarse en la élite y cuentan desde su entorno que siente que está ante una oportunidad única que quiere aprovechar. Es feliz en Oviedo y por eso no valora otras opciones a pesar de que al contar con un contrato no muy extenso puede ser apetecible para muchos equipos.

Es más, la intención de las partes, futbolista y club, es que la vinculación no se limite a 2027, sino que pueda aumentar, aunque será un tema sobre el que se trabajará en los próximos meses.

Lágrimas en Mestalla

Al final del choque en Valencia, Aarón, uno de los porteros en lo que va de campeonato, rompió a llorar sobre el césped de Mestalla, en una encuentro especial para él por jugarse cerca de su casa. El meta explicó en los micrófonos de Dazn las razones de sus lágrimas. "Primero porque es una recompensa, al duro trabajo, nos lo merecíamos, siempre competimos. Era una situación difícil. Y lo segundo por el trabajo de ser portero. Es difícil, no siempre puedes jugar y la recompensa que puedes tener con momentos así compensa y mucho", indicó el valenciano.

Explicó después Aarón cómo había afrontado el lanzamiento del penalti de Danjuma. "Pensé que lo tiraría Pepelu, luego fue Danjuma y lo teníamos estudiado, como a todos los rivales. Yo tenía claro hacia dónde me iba a tirar. Iba a morir hacia ese lado, si me metía pues le daría la enhorabuena. Pero yo iba con todo a ese lado", expuso con sencillez.

Además, a Aarón, como al resto de integrantes de la expedición azul, el triunfo es aún más celebrado por todo lo sucedido: "Parecen más que tres puntos, con la situación de estar en el hotel, fue un día largo. No ha sucedido nada pesar de la alerta y eso nos alegra. Sabe mejor de esta manera".