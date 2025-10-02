Aarón explica sus lágrimas tras la victoria en Valencia: "La posición de portero es muy solitaria y esta regularidad me emociona"

El Oviedo tiene portero para rato. Aarón ha renovado con el club azul y dice sentirse muy contento con la noticia.

Su estado. "No diría que perfecto porque nos hubiese gustado sumar más puntos. Sí que estoy feliz por la situación y porque somos unos privilegiados haciendo lo que nos gusta. Queremos seguir rindiendo".

La renovación. "Estoy feliz aquí y mi familia tambien. Los que mandan lo saben. Feliz por jugar 52 encuentros en el Oviedo, nunca había tenido tanta regularidad. Estoy muy contento de seguir un año más y ojalá sea por mucho más tiempo. Estoy en una edad que para ser portero es idónea. Tengo una madurez por la experiencia que es buena. Los halagos son buenos pero tampoco te los tienes que creer demasiado. Hay que estar enfocado en el día a día. No debemos ponernos límites".

Qué le ha dado Oviedo. "El club me ha dado su confianza y me aseguró que aquí podía crecer. A nivel personal creo que me ha dado felicidad, tanto a mí como a mi familia. Esa tranquilidad que hay en la calle. Y cómo se vive aquí el fútbol. Nos exigen para bien, nunca para mal, y creo que solo tengo palabras de agradecimiento hacia todo el mundo. Es imposible hablar mal".

El mejor portero de las cinco grandes Ligas. "Lo valoro de manera positiva. Es bonito ver tu nombre junto a los mejores, pero es estadística. Estamos en Primera y el salto de calidad se nota. Nos tiran más pero también defendemos mejor. En esta categoría te crean al mínimo detalle y luego fuimos capaces de darle la vuelta".

El papel de Jesús Unanua. "Solo tengo palabras buenas. Cuando me dijeron que cabía la posibilidad ed que volviese solo tuve palabras positivas. Sabe llevarte en el día a día para tenerte siempre enchufado. EL tema de los penaltis se lo debo a él porque siempre lo ensayamos. Es una persona muy importante porque ha sido portero y

Las lágrimas de emoción tras el partido en Valencia. "Las lágrimas fueron por ver a mi familia allí en la grada. Y saber que mi mujer está desde casa viéndolo. La posición de portero es muy solitaria y tienes que estar muchos años remando. Nunca había tenido esa regularidad. Podía haber saltado de alegría y lo hice entre lágrimas".

Las expectativas cuando salió de Las Palmas. "Jamás. Me esperaba cosas bonitas pero conforme se están dando las cosas obviamente que no. Ojalá siga así a nivel colectivo y solo pido eso. Solo pido seguir como hasta ahora, sin tener techo y sin poner excusas. Si nos caemos nos levantamos".

El próximo duelo. "Estamos enfocados en el Levante, ya hemos celebrado la victoria ante el Valencia. Queda centrarse en el rival, que está haciendo las cosas bien. Queremos seguir sumando de tres para irnos al parón de la mejor forma posible. Además, queremos preparar en el parón las cosas que igual no estamos haciendo tan bien".