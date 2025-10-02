Cazorla se entrena sin problema y el Oviedo ya conoce la decisión sobre la roja de Ilic

Buenas noticias en El Requexón. Santi Cazorla se entrena con normalidad, apunta a completar todo el entrenamiento y podrá estar en el partido del sábado (14 horas) ante el Levante. El Mago, que no viajó a Valencia por unas molestias, parece estar totalmente recuperado de las mismas y podría ser una opción para arrancar el partido en el Tartiere. Cabe recordar que Paunovic, entrenador azul, aseguró en la rueda de prensa posterior al partido ante el Barça que siempre que el llanerense esté en plenas condiciones, será titular.

En otro orden de cosas, el Oviedo ha presentado un recurso por la cartulina roja a Ilic en el duelo contra el Valencia, pero desde la Federación Española de Fútbol ha declinado el recurso y el serbio no podrá estar ante el Levante.

Por otro lado, David Carmo, central del Oviedo, se ejercitó en el gimnasio por unas molestias y Ovie Ejaria se entrenó sin problema y será otro de los que esté presentes el sábado.