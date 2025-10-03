Etta, el que pudo ser y no fue: esta es la historia del jugador pretendido por el Oviedo y rival con el Levante

En aquellas frenéticas últimas horas de mercado veraniego tras el regreso a Primera, el Oviedo trató de amarrar un delantero que completase la plantilla de Veljko Paunovic. Fue entonces cuando salió a relucir el nombre de Etta Eyong (Douala, Camerún, 2003), ariete que en la primera jornada de Liga ya se dejó su huella ante los azules: fue el autor de uno de los tantos del submarino amarillo ante el Oviedo. La dirección deportiva azul peleó por él, pero el Levante estuvo más fino. Más fino y que llegaron a un buen trato con el Villarreal: se marchó traspasado a cambio de tres millones de euros, mientras que el Villarreal mantiene el 50 por ciento de sus derechos económicos, un derecho de tanteo y una opción de recompra. Cabe recordar que el Cádiz, equipo que descubrió a Eyong, mantenía el 50 por ciento de los derechos sobre el futbolista, por lo que los tres millones se repartirán entre el conjunto gaditano y el equipo groguet. Jugada maestra de la entidad castellonense: si triunfa, lo puede recomprar barato y sacar buena tajada, mientras que ya ha depositado dinero en las arcas del Cádiz y no tendrá que dejar ni un euro más.

Se fue al Levante y se hizo titular indiscutible desde el primer minuto. Tres goles y una asistencia, sumada a las dos que ya firmó con el Villarreal, le han servido para ser uno de los jugadores revelación en Primera División y para ser convocado por la selección camerunesa. El ariete se curtió en la Ecole de Football Galactique de su ciudad natal, hasta que en enero de 2022 dio el salto a España para incorporarse a las categorías inferiores del Cádiz. Allí pasó por la fundación del conjunto andaluz y luego por el filial del club, donde empezó a demostrar su capacidad goleadora.

Su crecimiento llamó la atención del Villarreal, que en agosto de 2024 lo fichó para su equipo filial con un contrato por varias campañas. En la temporada 2024/25, Eyong destacó en la Primera Federación con el filial (19 goles) y fue convocado para varios partidos con el primer equipo. Debutó en Primera División con el Villarreal y anotó su primer gol con el conjunto amarillo en un partido ante el Girona. Ahora, el Oviedo deberá estar atento al delantero, una de las principales armas granotas.