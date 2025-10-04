¿Se debió anular el primer gol del Levante al Oviedo? Dos árbitros internacionales dan su veredicto sobre la polémica: "No le permite ir a la presión libremente"

Minuto 30. El Real Oviedo empata a ceros con el Levante en un buen arranque de los azules. Un balón en disputa cae cerca de Alberto Reina, pero el medio no lo alcanza por tener que esquivar en su carrera a un Munuera Montero, colegiado que estaba mal posicionado en la acción. La pelota le llega a un rival del Levante, que la lleva hasta la zurda de Manu para centrar. Carlos Álvarez controla en el área y la clava a la escuadra. El Tartiere silbó la jugada al entender que debía ser revisada, pero, según varios colegiados de talla internacional, no es revisable. Aunque el árbitro no actuó bien, suscitando la polémica en la derrota azul frente a un rival directo.

El veredicto de Iturralde González

"Es una jugada fácil de explicar. Existe una mala colocación del árbitro, donde la misma hace que obstruya a un defensor oviedista (Alberto Reina) y no le permite ir a la presión del balón libremente. Las reglas de juego te permiten dar balón a tierra cuando es la pelota la que toca al árbitro, nunca habla de cuando es el árbitro el que obstruye a un jugador", comparte el conocido exárbitro internacional Iturralde González con LA NUEVA ESPAÑA.

Para argumentar su veredicto, recurre a la literalidad de la norma. Y esta dice que para que el árbitro detuviese el partido el balón debe tocar a un miembro del equipo arbitral que permanezca en elterreno de juego y, además, que un equipo inicie un ataque prometedor, el balón entre directamente en la portería o el equipo en posesión del balón cambie. En todos los casos, el juego se reanudará con un balón a tierra.

Sin embargo, en la jugada, José Luis Munuera Montero no toca el balón, simplemente está mal colocado en el campo. Es una acción negligente por parte del colegiado, pero las reglas no contemplan que sea una acción por la que detener el partido y ni siquiera para que sea susceptible de ser revisada en el VAR.

El veredicto de Muñiz Fernández

"El árbitro está mal colocado en el campo, pero si no toca el balón, no se puede hacer absolutamente nada", coincide en decir César Muñiz Fernández, exárbitro de Primera División.

Por ello, el gol del Levante es legal, lo que no resta responsabilidad a Munuera Montero, que influyó de forma notable en la jugada por su mala colocación en el terreno de juego. El enfado en el banquillo azul es lógico: el árbitro provoca que Alberto Reina no llegue a despejar el balón, y la jugada termine con el balón dentro de la portería defendida por Escandell. Pero no hay nada que hacer al respecto al no contemplarse esta situación en la normativa. No tuvo suerte el Oviedo.