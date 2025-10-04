La previa del Oviedo y el posible once de los de Veljko Paunovic: El Tartiere busca confirmar la reacción

El Oviedo afronta esta tarde (14 horas, Movistar) un partido de gran importancia en el Tartiere frente al Levante. Los azules llegan con más aire que en jornadas anteriores, después de imponerse en Mestalla al Valencia por 1-2 en un encuentro que supuso un alivio en todos los sentidos. Fue en la segunda parte cuando el equipo de Paunovic mostró su mejor versión, con Aarón como protagonista al detener un penalti y con la consecución de dos goles en los minutos finales, algo que venía siendo un déficit en este inicio de temporada. Los tantos en los últimos compases sirvieron para certificar una victoria que permite a los carbayones respirar, abandonar la zona de descenso y colocarse en la decimocuarta posición. El objetivo ahora es darle continuidad con un triunfo en casa ante un rival directo y asentarse en la zona media de la tabla antes del parón de selecciones, que marcará el siguiente tramo de la temporada.

La convocatoria de Paunovic para el duelo frente a los granotas es prácticamente la misma que diseñó para el choque en Mestalla, aunque con variaciones significativas. La primera de ellas es el regreso de Santi Cazorla y de Ovi Ejaria, ya recuperados y disponibles. Aunque ojo con el llanerense: Paunovic aseguró ayer en rueda de prensa que en el club están muy pendientes de cómo se despierte El Mago, al que ayer se le vio con un vendaje en la pierna izquierda. La otra cara de la moneda es Luka Ilic. El serbio, autor de uno de los goles en Valencia, vio la segunda amarilla en Mestalla, lo que le costó la expulsión y le impedirá estar presente esta tarde.

El rival de los carbayones no es sencillo. El Levante de Julián Calero, que en su día fue segundo de Fernando Hierro en el Oviedo, se caracteriza por un estilo ofensivo y vertical, con capacidad para alternar esquemas gracias a la amplitud de su banquillo. Esa flexibilidad táctica es uno de los puntos fuertes del conjunto granota, que además cuenta con jugadores en racha como Etta Eyong, uno de los máximos goleadores de la Liga y que llegó a sonar en verano como posible refuerzo azul. El guion del encuentro invita a pensar en un partido abierto, en el que el Oviedo deberá sacar partido de los espacios y de las transiciones rápidas para tener opciones de imponerse.

Paunovic apostará por dar continuidad al bloque que le funcionó en Mestalla, con Aarón bajo palos, convertido en uno de los nombres propios del inicio de la temporada. El guardameta es, de hecho, el portero con más paradas de las cinco grandes ligas europeas. En defensa repetirá Lucas Ahijado en el lateral derecho, consolidado tras la lesión de Nacho Vidal, con Bailly y Carmo como pareja de centrales y Rahim en el costado izquierdo. La sala de máquinas volverá a estar formada por Dendoncker y Colombatto, que se entendieron bien en Mestalla, mientras que la mediapunta será para Reina, que parece haber convencido al técnico serbio en esa posición. En los extremos, Hassan ocupará la banda derecha y Brekalo, que completó un gran partido en Valencia, seguirá por la izquierda.

La delantera presentará la principal novedad, con la entrada de Rondón como referencia ofensiva tras anotar el tanto de la victoria en Mestalla. El venezolano apunta a titular para repartir esfuerzos y descargar de minutos a Viñas, que ha acumulado un gran desgaste en las últimas jornadas.