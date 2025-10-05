Dominio, buen juego, llegadas... sin acierto: el llamativo récord del Oviedo de Paunovic sin el resultado deseado

El intento de invasión del área rival fue vía aérea pero la fortaleza del Levante nunca se resintió. La derrota del Oviedo ante los de Calero deja a los azules con mal sabor de boca de cara al parón por partidos internacionales en un choque, el de ayer en el Tartiere (0-2) en el que los de Paunovic acumularon llegadas para lograr, al menos, el empate. Pero la diferencia en las áreas fue evidente. Carlos Álvarez (tras una polémica jugada en la que el colegiado Munuera Montero molestó a Reina) y Etta Eyong acertaron y los atacantes azules no lo hicieron.

Poco se puede objetar del juego del Oviedo hasta el área del Levante. Los azules mostraron el juego más asociativo de la temporada, batiendo el récord de pases acertados (418) muy por encima de los 338 de Mestalla y, además, acumularon llegadas.

De hecho, el Oviedo acumuló 21 centros al área sin contar los córners (otros 9 envíos), lo que significa no solo la marca más alta del curso, sino la más elevada desde que Paunovic se hizo cargo del equipo en marzo del año pasado. En ese estreno ante el Málaga, los azules colgaron 18 balones, el récord hasta ayer. Pero el éxito en el remate fue pobre: 23,8% de acierto en los centros. La defensa del área del Levante, sobra decirlo, fue excelente. Rahim, con 8 centros,. y Hassan con 7 fueron los más insistentes.

Dominio azul, buen juego por momentos, llegadas.... Pero sin acierto en el tramo decisivo. A Ryan, portero del Levante, se le vio por primera vez a los 65 minutos, con una buena mano abajo a remate de Carmo. Y solo volvió a intervenir en la última acción del choque, un paradón a Chaira. Solo dos tiros entre palos parece un pobre bagaje para semejante dominio.

Más balón que nunca

El choque ante el Levante también subraya el acierto en la construcción de la jugada, aunque se mantiene el matiz que sin premio final. Fue el choque con más posesión de la temporada hasta la fecha (57,4%) y con mejor porcentaje en los pases (86,4% de acierto), además de que los 51 pases en el último tercio del campo es la segunda marca más alta tras el Martínez Valero (54).