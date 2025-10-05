Martín Peláez lamenta la derrota del Real Oviedo y anuncia sorpresas: "Serán potentes e históricas"

Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, compareció tras la marcha del centenario para analizar la bonita jornada azul. El mexicano habló sobre la carrera y lamentó la derrota del Oviedo por 0-2 ante el Levante. Además, anunció que la entidad carbayona ya prepara más sorpresas por el centenario.

“Muy contentos, la verdad es que la gente, como siempre, el oviedismo siempre responde y fue una gran fiesta hoy. Felicitar a toda la gente que está detrás, el staff, toda la organización, porque todo salió muy bien”, expresó Peláez tras la marcha. El presidente azul aseguró que el club seguirá conmemorando el Centenario con nuevas propuestas a lo largo de la temporada. “Desde marzo hemos tenido muchas actividades, todas muy bonitas, potentes y significativas. Y todavía hay más. Todavía hay más sorpresas del Centenario”, adelantó.

Peláez lamentó, eso sí, que la jornada no se completase con un triunfo del equipo, derrotado ayer por 0-2 ante el Levante en el Tartiere. “Hubiera sido lindo poderlo festejar con una victoria, pero el fútbol es así. Habrá días duros como este y otros alegres como el del pasado martes. Este equipo está para pelear, para competir y para levantarse de las buenas y de las malas”, concluyó.