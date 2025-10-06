La Cervatina del seleccionador Zuazua, exconsejero del Real Oviedo, campeón del Torneo Europeo
La Cervatina, la selección española de fútbol de escritores, se impuso el pasado fin de semana en el Torneo Europeo del Festival de Literatura Expandida a Magaluf (FLEM), en Mallorca, gracias a una victoria por la mínima ante Alemania en la final: 0-1. En el combinado nacional participan dos asturianos. El seleccionador es el que fuera consejero del Real Oviedo Pedro Zuazua y entre los jugadores está el escritor ovetense Jorge Salvador, que fue decisivo en la victoria 3-1 contra Italia previa a la final con dos asistencias.
La Cervantina es un proyecto cultural y deportivo, que se estrenó en la Feria de Frankfurt, en 2022, disputando un partido internacional ante Alemania. En 2024 se proclamó subcampeón de Europa de escritores en el torneo disputado en Berlín. El requisito para poder participar en la selección es haber publicado al menos un libro.
