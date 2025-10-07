6 puntos y fuera del descenso: ¿Qué tramo de la salvación ya tiene el Oviedo en su mano?

Son seis puntos sumados de los 24 que se han puesto en juego. No es el inicio soñado para el regreso, es un comienzo de mínimos, pero que al menos sirve de momento para superar la segunda parada en esta larga carrera fuera de los puestos rojos de la tabla. El parón de selecciones muestra que hay tres equipos peores que el Oviedo tras ocho jornadas, el Girona (6 puntos y peor goal-average) y Real Sociedad y Mallorca, con 5. El objetivo estaría cumplido a final de curso, pero no puede relajarse el equipo azul porque los últimos años dicen que para abrazar la salvación hay que sumar mucho más.

Lo visto en la década precedente fija en 39 puntos el límite para respirar tranquilo. Es la media sumada por los diez últimos decimoséptimos clasificados, los primeros en escapar de la quema cada temporada. El recuento va desde los 43 puntos a los que se vio obligado el Leganés en la 17/18 a los 35 del equipo pepinero el año anterior, la 16/17. Se sitúa muy cerca, a un solo punto, de los 40 que como norma no escrita todos los equipos que quieren salvarse se fijan cada verano como horizonte a alcanzar.

El ritmo actual de los azules, de 6 puntos logrados cada 24 en juego, supone una proyección de 28,5 al final de temporada, lejos del mínimo marcado. Pero al cálculo hay que añadirle matices. El más importante, algo que se observa todos los años: los conjuntos que tratan de evitar el descenso siempre suman más en la segunda vuelta que en la primera. Es tras cruzar el Ecuador cuando reaccionan y suman en lugares donde antes no soñaban con hacerlo.

De hecho, los 6 puntos en las 8 primeras fechas completadas por los de Paunovic le valdrían para estar también fuera del descenso en los últimos 5 ejemplos, con la excepción de la temporada 22/23. Así, los dos triunfos y cuatro derrotas cosechadas hasta ahora superan lo hecho hasta la jornada 8 por Valencia (5 puntos), Valladolid (5) y Las Palmas (3) de la 24/25; Celta (5), Granada (5) y Almería (3) de la 23/24; Levante (4), Alavés (3) y Getafe (1), de la 21/22 y Celta (6, pero con peor goal-average), Huesca (5) y Valladolid (3), de la 20/21. En cuanto a la 22/23, los de Paunovic presentan mejores números que Elche (2) y Cádiz (5) y mismos los puntos pero peor saldo de goles que el Sevilla.

Matices a la tabla

Hay otro detalle a tener en cuenta: al Oviedo le ha tocado lidiar con miuras desde sus primeros compases de la competición. Madrid (0-3) y Barcelona (1-3) ya han desfilado por el Carlos Tartiere, mientras que La Cerámica (2-0 para el Villarreal) le dio un baño de realidad en el estreno a los de Paunovic, aún con el equipo a medio hacer. Después, las derrotas contra rivales en teoría más accesibles como Getafe (2-0), Elche (1-0) y, sobre todo, Levante (0-2) no le han permitido al conjunto carbayón estirar el cuello de la zona pantanosa, pero al menos los triunfos frente a la Real Sociedad (1-0) y Valencia (1-2) les dejan fuera de las tres últimas posiciones.

Y esperan ahora tiempos mejores los azules que a su vuelta de este pequeño parón verán nuevas oportunidades para seguir sumando. Empezando por el duelo ante un hasta ahora sorprendente Espanyol en el Carlos Tartiere. Pero no solo eso. Octubre dulcifica el calendario con, además, un Girona-Oviedo y la Copa del Rey (en Ourense) y los comienzos de noviembre, el día 3, dejan otro choque en el Tartiere ante Osasuna.