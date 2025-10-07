¿Por qué fue capitán Rondón y no Lucas ante el Levante? Estos son los cinco jugadores llamados a llevar el brazalete del Real Oviedo

A muchos les sorprendió la escena inicial del Real Oviedo-Levante en el Carlos Tartiere, con Salomón Rondón portando el brazalete de capitán. Con apenas 6 partidos oficiales en el club azul, el venezolano ejerció de representante y eso que en el campo había futbolistas con más experiencia en el Oviedo, como Aarón, Colombatto, Hassan o Rahim, con cada uno más de una campaña de experiencia. O Lucas, el que más llamaba la atención, tras una vida ligada al club carbayón.

La razón de que portara el brazalete se encuentra en que Rondón es uno de los cinco capitanes que ejercen esta temporada como tales, y que otros tres representantes de la plantilla se encontraban en el banquillo al inicio del encuentro.

El Oviedo, al contrario que hacía otras temporadas, no ha hecho oficial el nombre de los capitanes (sí lo ha hecho, por ejemplo, con el Vetusta), pero fuentes del club señalan que, a pesar de no haber habido un acto de nombramiento como tal, son cinco los encargados de representar a la plantilla cuando hace falta. Y, también, los llamados a llevar el brazalete. Santi Cazorla es el número uno en la lista, siempre que parta de inicio será el capitán, y junto al internacional continúan con su status Dani Calvo y David Costas. Las novedades esta temporada son las de Aarón Escandell y Salomón Rondón, que suplen respecto al quinteto del curso pasado a Oier Luengo y Santiago Colombatto, en una decisión que se toma de puertas hacia dentro del vestuario.

Con Cazorla, Calvo y Costas en el banquillo contra el Levante, la representación estaba entre Aarón y Rondón, y fue el venezolano el que ejerció de capitán. Ya en pretemporada, el delantero portó el distintivo en algún amistoso, dejando claros sus galones casi desde el mismo día de su aterrizaje.

El asunto del brazalete no es un asunto cerrado, ni mucho menos. Se vio el día del Barça, por ejemplo. Santi Cazorla, capitán aquel día, fue sustituido en la segunda mitad y acudió a la posición de Lucas para entregarle la prenda. Fue el lateral el que acabó el choque como representante en el campo, a pesar de que los capitanes Aarón y Rondón estaban también sobre el terreno de juego. Se entiende en este caso como un gesto con guiño a la cantera.

La postura de Lucas Ahijado

Con Lucas, el jugador con más experiencia en el club tras una vida ligada al Oviedo (jugó con el primer equipo en Segunda B, Segunda y ahora en Primera) se da una curiosa circunstancia ya que por experiencia en el club le tocaría ejercer, pero él mismo se descartó en anteriores ocasiones para la función. Pero también he hecho de capitán en ocasiones puntuales, como esa media hora contra el Barcelona.

En lo que se refiere a las capitanías desde el inicio del campeonato, hasta ahora Dani Calvo lo ha sido en 6 encuentros (ante Villarreal, Real Madrid, Real Sociedad, Getafe, Elche y Valencia) y Santi Cazorla y Rondón en otra cada uno, contra el Barcelona y el Levante respectivamente.