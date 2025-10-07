El Cuco Ziganda explica el mal momento del oviedista Paraschiv: “Nadie espera por nadie...”

No corren buenos tiempos para Daniel Paraschiv, delantero rumano fichado por Jesús Martínez el año pasado para el Real Oviedo y que este curso actúa cedido en la Cultural Leonesa. El ariete no ha disfrutado de minutos desde la cuarta jornada ante el Leganés y tras 258 minutos de juego aún no ha estrenado su cuenta anotadora. Ayer, en el partido ante el Albacete (0-0), Paraschiv se quedó sin disfrutar otra vez de minutos y eso que el rival jugó los últimos 15 minutos con un jugador menos.

José Ángel, el “Cuco”, Ziganda, exentrenador del Real Oviedo y actualmente en la Cultural, explicó tras el partido las razones de no apostar por el rumano. “Es aprovechable porque lo demostró el año pasado. Este año no ha empezado bien, lo sabe él, lo sabemos todos... No pasa nada. La temporada va a ser larga y debe encontrar sensaciones y se sienta cómodo”, indicó Ziganda, que reconoció que “igual era el momento para él, porque se han quedado con diez y nos quedamos con la idea de jugar con dos delanteros, pero no somos muy centradores”.

Ziganda siguió con su análisis de la situación de Paraschiv: “Que recupere el nivel y la confianza que tuvo al final en el Oviedo. Pero nadie espera por nadie, hay que ponerse bien rápido. Le animaremos y le vamos a prestar atención, pero las oportunidades hay que aprovecharlas”.