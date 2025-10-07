El Cuco Ziganda explica el mal momento del oviedista Paraschiv: “Nadie espera por nadie...”
El rumano no disfruta de minutos con la Cultural desde la cuarta jornada de Liga
O. O.
No corren buenos tiempos para Daniel Paraschiv, delantero rumano fichado por Jesús Martínez el año pasado para el Real Oviedo y que este curso actúa cedido en la Cultural Leonesa. El ariete no ha disfrutado de minutos desde la cuarta jornada ante el Leganés y tras 258 minutos de juego aún no ha estrenado su cuenta anotadora. Ayer, en el partido ante el Albacete (0-0), Paraschiv se quedó sin disfrutar otra vez de minutos y eso que el rival jugó los últimos 15 minutos con un jugador menos.
José Ángel, el “Cuco”, Ziganda, exentrenador del Real Oviedo y actualmente en la Cultural, explicó tras el partido las razones de no apostar por el rumano. “Es aprovechable porque lo demostró el año pasado. Este año no ha empezado bien, lo sabe él, lo sabemos todos... No pasa nada. La temporada va a ser larga y debe encontrar sensaciones y se sienta cómodo”, indicó Ziganda, que reconoció que “igual era el momento para él, porque se han quedado con diez y nos quedamos con la idea de jugar con dos delanteros, pero no somos muy centradores”.
Ziganda siguió con su análisis de la situación de Paraschiv: “Que recupere el nivel y la confianza que tuvo al final en el Oviedo. Pero nadie espera por nadie, hay que ponerse bien rápido. Le animaremos y le vamos a prestar atención, pero las oportunidades hay que aprovecharlas”.
- La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
- La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero
- Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona
- Sergio González, una de las opciones en cartera para asumir el banquillo del Sporting tras la destitución de Garitano
- Los viajes del Imserso 'vuelan' en Asturias: estos son los destinos donde ya quedan pocas plazas
- Martín Peláez lamenta la derrota del Real Oviedo y anuncia sorpresas: 'Serán potentes e históricas
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- El emporio que el asturiano Pepín Corripio levantó en República Dominicana: un grupo que abarca todos los productos que necesita la población