Ya hay horario para uno de los viajes más esperados por el oviedismo: la visita a San Mamés

Los azules visitan al Athletic en la 12.º jornada de Liga

El estadio de San Mamés.

El estadio de San Mamés. / EFE

Nacho Azparren

Nacho Azparren

La Liga ha hecho públicos esta mañana los horarios de los partidos de la 12.ª jornada en Primera División, en la que el Real Oviedo visita al Athletic de Bilbao. Para muchos, por la cercanía, la tradición, y por la posibilidad de conocer el nuevo San Mamés, es uno de los viajes más esperados de la temporada.

El choque se disputará el domingo 9 de noviembre a partir de las 14.00 horas. No es un horario que entusiasme demasiado a los aficionados, por lo que se percibe de las reacciones en las redes sociales, pero al menos da la posibilidad de regresar a Asturias a una hora prudencial tras el choque de San Mamés.

Antes de ese enfrentamiento ante el Athletic, el Oviedo tratará de mejorar su situación clasificatoria en los partidos contra el Espanyol en casa, la visita al Girona y el duelo ante Osasuna otra vez al calor del Tartiere.

