La Liga denuncia por vía penal un insulto racista a Rashford en el último Real Oviedo-Barça

La Liga ha presentado una denuncia por vía penal por un insulto racista escuchado en el último Real Oviedo - Barcelona, disputado el pasado 25 de septiembre en el Carlos Tartiere, hacia el jugador azulgrana Marcus Rashford según han confirmado fuentes de la patronal a LA NUEVA ESPAÑA. La decisión se toma tras estudiar el departamento legal de La Liga las imágenes que circularon días después del encuentro en los últimos días, tal y como informó este periódico, para que ahora sea la justicia la que trate de identificar al aficionado.

La acción en manos de la justicia sucedió en el lanzamiento de un córner a favor del Barça en la primera parte del choque del Tartiere. A la esquina se acerca Rashford, que juega en corto rápido para Dani Olmo. Antes de que golpee al balón,en la grabación se oye de forma nítida a un aficionado situado en el fondo sur, cerca del córner, gritarle: "¡Rashford, negrata!".

En el informe del director del partido del Oviedo-Barcelona no se hacía referencia al suceso y La Liga tampoco denunció el incidente en su día ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ni ante la Comisión Antiviolencia, como suele actuar en estos casos. Pero la propagación de las imágenes a través de las redes sociales ha hecho que los abogados de la patronal se pusieran manos a la obra y hayan denunciado en un juzgado de lo penal.

Precedente ante el Madrid

Lo sucedido ante el Barcelona se suma a otro incidente similar que se vio en el Oviedo-Madrid con Mbappé y Vinicius como objeto de gritos racistas. Entonces, tras la denuncia de La Liga, fue detenido un aficionado por emitir y escenificar gestos racistas, imitando a un mono. El hombre se enfrenta a una pena de hasta tres años de cárcel y a una multa que puede llegar a alcanzar los 650.000 euros.